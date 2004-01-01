Overseerrは、Plexサーバー運営者向けの最高のオープンソースメディアリクエスト管理ツールです。ユーザーはTMDbを搭載した素晴らしいインターフェースを閲覧し、映画やテレビ番組を発見・リクエストできます。管理者はそれらのリクエストを確認・承認し、承認されたリクエストはSonarrとRadarrを通じて自動的に処理されます。Plex認証はシームレスなシングルサインオンを提供し、ライブラリスキャナーは既存のコンテンツと照合することで重複ダウンロードを防止します。

VPSでOverseerrをセルフホストすることで、バックエンドの自動化ツールを公開することなく、Plexコミュニティに洗練された常にアクセス可能なポータルを提供します。専用リソースは高解像度のアートワークによる高速なメディア発見を保証し、永続ストレージは再起動や更新後もリクエスト履歴、ユーザーアカウント、統合設定を保護します。