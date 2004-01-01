Overseerrの1クリックインストール
TMDb連携のブラウジング、承認ワークフロー、SonarrとRadarrの自動連携に対応したPlex向けメディアリクエスト・作品発見管理ツール。
Overseerr向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Overseerrの活用例
Overseerrは、Plexサーバー運営者向けの最高のオープンソースメディアリクエスト管理ツールです。ユーザーはTMDbを搭載した素晴らしいインターフェースを閲覧し、映画やテレビ番組を発見・リクエストできます。管理者はそれらのリクエストを確認・承認し、承認されたリクエストはSonarrとRadarrを通じて自動的に処理されます。Plex認証はシームレスなシングルサインオンを提供し、ライブラリスキャナーは既存のコンテンツと照合することで重複ダウンロードを防止します。
VPSでOverseerrをセルフホストすることで、バックエンドの自動化ツールを公開することなく、Plexコミュニティに洗練された常にアクセス可能なポータルを提供します。専用リソースは高解像度のアートワークによる高速なメディア発見を保証し、永続ストレージは再起動や更新後もリクエスト履歴、ユーザーアカウント、統合設定を保護します。
Overseerrの主な機能
プレックス シングルサインオン
ユーザーはPlexアカウントで認証し、権限は自動的に同期されるため、別途ユーザー管理レイヤーを維持する必要はありません。
SonarrとRadarr連携
承認されたリクエストはSonarrまたはRadarrに直接転送され、自動ダウンロードとライブラリへの配信が行われることで、手動での介入なしに一連のプロセスが完結します。
「TMDb発見インターフェース」
The Movie Databaseを活用した視覚的に豊かなブラウジング体験により、ユーザーはリクエストを行う前に、トレンド、人気、おすすめのコンテンツを探索することが可能です。
リクエスト承認ワークフロー
管理者は、ストレージ容量を管理するために、承認、拒否、またはユーザーごとのクォータを設定する機能を持つ直感的なダッシュボードを通じて、保留中のリクエストを確認します。
マルチチャネル通知
Discord、Telegram、Slack、メール、ウェブフック、Pushoverなどを介して、ユーザーにリクエストのステータスを通知します。各チャネルは個別に設定可能です。
HostingerでOverseerrを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。