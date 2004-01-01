LibreSpeedは、ダウンロード、アップロード、ping、ジッターをブラウザで直接測定する、軽量なオープンソースのHTML5スピードテストです。市販のスピードテストサイトとは異なり、完全に管理下のインフラストラクチャで動作するため、サードパーティの測定サーバーを介してトラフィックを送信することなく、チーム、ISP、または顧客向けにプライベートなスピードテストを公開できます。

VPSでLibreSpeedをセルフホストすると、信頼できるサーバーに対して正確で再現性のある測定が可能になり、テストごとの結果データベースによって時間の経過とともに接続品質を比較できます。テストは、インストール手順やクライアントアプリなしで、あらゆる最新のデスクトップまたはモバイルブラウザで動作します。