1クリックインストールでLibreSpeedをデプロイ
Flash、Java、プラグイン不要で、どのブラウザでも動作するセルフホスト型インターネット速度テストです。
LibreSpeed向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
LibreSpeedの活用例
LibreSpeedは、ダウンロード、アップロード、ping、ジッターをブラウザで直接測定する、軽量なオープンソースのHTML5スピードテストです。市販のスピードテストサイトとは異なり、完全に管理下のインフラストラクチャで動作するため、サードパーティの測定サーバーを介してトラフィックを送信することなく、チーム、ISP、または顧客向けにプライベートなスピードテストを公開できます。
VPSでLibreSpeedをセルフホストすると、信頼できるサーバーに対して正確で再現性のある測定が可能になり、テストごとの結果データベースによって時間の経過とともに接続品質を比較できます。テストは、インストール手順やクライアントアプリなしで、あらゆる最新のデスクトップまたはモバイルブラウザで動作します。
LibreSpeedの主な機能
インストール不要のブラウザテスト
純粋なHTML5とJavaScript — デスクトップまたはモバイルのあらゆる最新ブラウザで動作し、Flash、Java、ダウンロードは不要です。
ダウンロード、アップロード、ping、ジッター
正確な結果を得るために、設定可能なテスト期間と同時接続数で、4つの標準メトリクスすべてを報告します。
結果データベース
組み込みのSQLiteまたはMySQLバックエンドは、タイムスタンプ、IP、ISPとともにすべてのテスト実行を保存するため、時間の経過とともに変更を追跡できます。
カスタマイズ可能なブランディング
フロントエンドのHTMLを編集し、ロゴを交換し、独自のテーマを適用することで、貴社向けの完全にブランド化されたスピードテストを提供できます。
「IPとISPの検索」
オプションのipinfo.io連携により、各結果は訪問者のISP、組織、おおよその位置情報で充実します。
HostingerでLibreSpeedを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。