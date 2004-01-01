Paraは、オブジェクト永続化、全文検索、キャッシング、認証を処理するスケーラブルなオープンソースのバックエンドフレームワークです。これにより、開発者はインフラストラクチャではなく、アプリケーションの構築に集中できます。Paraは、JWTトークンまたはAWS Signature V4で保護されたクリーンなJSON REST APIを通じてすべてを公開し、あらゆるフロントエンド、モバイルアプリ、またはサービスに対応できます。

デフォルトのセットアップは、組み込みのH2データベースとLucene検索エンジンを備え、完全に自己完結型で動作します。外部データベースは不要です。VPSでのセルフホスティングにより、リクエストごとの料金がかからず、完全なデータ制御が可能なプライベートなバックエンドAPIが提供されます。また、ニーズの成長に合わせてPostgreSQL、MySQL、MongoDB、またはElasticsearchを組み込むプラグインもサポートしています。