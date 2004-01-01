Para の1クリックデプロイ
オブジェクト永続化、全文検索、マルチテナンシー向けのJSON REST APIを提供するオープンソースのバックエンドフレームワークです。
Para向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Paraの活用例
Paraは、オブジェクト永続化、全文検索、キャッシング、認証を処理するスケーラブルなオープンソースのバックエンドフレームワークです。これにより、開発者はインフラストラクチャではなく、アプリケーションの構築に集中できます。Paraは、JWTトークンまたはAWS Signature V4で保護されたクリーンなJSON REST APIを通じてすべてを公開し、あらゆるフロントエンド、モバイルアプリ、またはサービスに対応できます。
デフォルトのセットアップは、組み込みのH2データベースとLucene検索エンジンを備え、完全に自己完結型で動作します。外部データベースは不要です。VPSでのセルフホスティングにより、リクエストごとの料金がかからず、完全なデータ制御が可能なプライベートなバックエンドAPIが提供されます。また、ニーズの成長に合わせてPostgreSQL、MySQL、MongoDB、またはElasticsearchを組み込むプラグインもサポートしています。
Paraの主な機能
JSONオブジェクトの永続化
H2、PostgreSQL、MySQL、MongoDBをサポートするプラグイン可能なデータベース層に裏打ちされたクリーンなREST APIを通じて、任意のオブジェクトを保存、取得、クエリすることが可能です。
内蔵検索
Luceneを搭載した全文検索は、追加設定なしですぐに機能し、保存されているすべてのオブジェクトに対して即座に検索を実行できます。
マルチテナントアーキテクチャ
組み込みのマルチテナンシーにより、アプリケーションごとにデータを分離します。各アプリは独自のテーブル、検索インデックス、キャッシュネームスペースを持ちます。
JWT認証
APIリクエストをJWTトークンまたはAWS Signature V4で認証し、組み込みのユーザー管理とソーシャルログインのサポートを備えています。
プラグインエコシステム
ニーズの拡大に合わせて、公式プラグインを使用し、デフォルトのH2およびLuceneバックエンドをPostgreSQL、Elasticsearch、MongoDB、またはHazelcastに切り替えることができます。
HostingerでParaを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。