Traccarは、200以上の通信プロトコルをサポートし、市場に出回っているほぼすべてのGPSデバイスに対応する、包括的なオープンソースGPS追跡システムです。あらゆる規模の組織が、インタラクティブな地図、ジオフェンスゾーン、速度アラート、詳細な旅行レポートを備えた直感的なウェブインターフェースを通じて、車両、資産、人員をリアルタイムで監視するためにTraccarを使用しています。

独自のVPSでTraccarをセルフホストすることで、商用プラットフォームが課すデバイスごとの月額ライセンス料が不要になり、機密性の高い位置データを完全に管理下に置くことができます。このテンプレートは、追跡履歴、ルート、分析データを信頼性の高い長期保存のために、PostgreSQLデータベースとともにTraccarをデプロイします。