リアルタイムの車両および資産監視向けに200以上のプロトコルに対応したオープンソースのGPS追跡プラットフォーム。
Traccar向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Traccarの活用例
Traccarは、200以上の通信プロトコルをサポートし、市場に出回っているほぼすべてのGPSデバイスに対応する、包括的なオープンソースGPS追跡システムです。あらゆる規模の組織が、インタラクティブな地図、ジオフェンスゾーン、速度アラート、詳細な旅行レポートを備えた直感的なウェブインターフェースを通じて、車両、資産、人員をリアルタイムで監視するためにTraccarを使用しています。
独自のVPSでTraccarをセルフホストすることで、商用プラットフォームが課すデバイスごとの月額ライセンス料が不要になり、機密性の高い位置データを完全に管理下に置くことができます。このテンプレートは、追跡履歴、ルート、分析データを信頼性の高い長期保存のために、PostgreSQLデータベースとともにTraccarをデプロイします。
Traccarの主な機能
200以上のデバイスプロトコル
200以上の通信プロトコルに組み込みで対応しているため、ほぼすべてのGPSトラッカー、OBDドングル、またはスマートフォンアプリを接続できます。
「リアルタイムマップ追跡」
インタラクティブなOpenStreetMapまたはGoogleマップ上で、デバイスの位置をリアルタイムで監視し、自動更新とルートの可視化が可能です。
「ジオフェンシングとアラート」
ジオフェンスゾーンを定義し、進入、退出、速度違反、移動イベントについて即座に通知を受け取ります。
「フリート レポート」
走行、停車、距離、燃料消費量、およびドライバーの行動分析に関する包括的なレポートを生成します。
「複数ユーザーアクセス」
チーム、部署、または顧客向けに、権限ベースのデバイス共有機能を使用してユーザーアカウントを作成します。
REST API連携
十分に文書化されたREST APIを介して、トラッキングデータを外部システムやダッシュボードと統合します。
HostingerでTraccarを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。