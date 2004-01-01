ワンクリックインストールでのchangedetection.ioデプロイ
コンテンツ、価格、またはページ要素が更新されたときに通知する、セルフホスト型のウェブサイト変更監視ツールです。
changedetection.io向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
changedetection.ioの活用例
changedetection.ioは、コンテンツの更新や価格変動から、在庫の補充、規制の改正まで、あらゆるウェブページの変更を検出し、通知するセルフホスト型のウェブサイト監視プラットフォームです。単純な稼働時間チェックを超えて、CSSセレクター、XPath、JSONPath、またはビジュアル選択を使用して特定のページ要素をターゲットに設定できます。さらに、統合されたPlaywright Chromeブラウザを使用して、JavaScriptでレンダリングされたページやログインが必要なサイトを監視します。
セルフホストにより、監視ターゲット、競合情報、通知データは完全にプライベートに保たれます。監視するサイトの数や頻度に関わらず、ページごとまたはチェックごとの料金は発生しません。
changedetection.ioの主な機能
JavaScriptページサポート
統合されたPlaywrightブラウザは、動的なシングルページアプリをレンダリングし、基本的なHTTP監視ツールでは到達できないログインフローを処理します。
精密な要素ターゲティング
CSSセレクター、XPath、JSONPath、およびビジュアル選択を使用すると、ページ全体ではなく、重要なコンテンツのみを正確に監視できます。
価格と再入荷通知
価格しきい値とキーワードトリガーを設定し、商品が目標価格を下回った場合や再入荷した場合にのみ通知を受け取れるようにします。
70+ 通知チャネル
Discord、Slack、Telegram、メール、ウェブフック、その他多数のサービスへ、Appriseライブラリを介して、追加の設定なしでアラートを送信できます。
差分表示付き変更履歴
検出されたすべての変更は視覚的に保存され、ハイライト表示されるため、元のページに再度アクセスすることなく、何がいつ変更されたかを正確に確認できます。
Hostingerでchangedetection.ioを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。