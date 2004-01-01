changedetection.ioは、コンテンツの更新や価格変動から、在庫の補充、規制の改正まで、あらゆるウェブページの変更を検出し、通知するセルフホスト型のウェブサイト監視プラットフォームです。単純な稼働時間チェックを超えて、CSSセレクター、XPath、JSONPath、またはビジュアル選択を使用して特定のページ要素をターゲットに設定できます。さらに、統合されたPlaywright Chromeブラウザを使用して、JavaScriptでレンダリングされたページやログインが必要なサイトを監視します。

セルフホストにより、監視ターゲット、競合情報、通知データは完全にプライベートに保たれます。監視するサイトの数や頻度に関わらず、ページごとまたはチェックごとの料金は発生しません。