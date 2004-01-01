CockroachDBの1クリックインストール
弾力性、一貫性、水平スケーラビリティを必要とするクラウドネイティブアプリケーション向けに構築された分散型SQLデータベースです。
CockroachDB向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
CockroachDBの活用例
CockroachDBは、ハードウェア障害や地域的な停止が発生しても一貫性を損なうことなく動作するように設計された、オープンソースの分散型SQLデータベースです。PostgreSQLワイヤプロトコルに対応しているため、既存のPostgreSQLドライバーやツールはコード変更なしで動作し、その裏側では自動シャーディング、地理的パーティショニング、マルチリージョンレプリケーションを提供します。
独自のVPSにCockroachDBをデプロイすると、マネージドクラウドデータベースサービスのコストや複雑さを伴うことなく、ACID保証、自動フェイルオーバー、クラスターの健全性を監視するための組み込みDBコンソールを備えた、本番環境レベルのSQLデータベースが手に入ります。ゼロダウンタイムと強力なトランザクション保証を求めるアプリケーションに最適です。
CockroachDBの主な機能
PostgreSQL互換性
CockroachDBはPostgreSQLワイヤプロトコルに対応しているため、PostgreSQLのドライバー、ORM、またはツールはコードを変更することなく接続でき、移行が簡単になります。
自動データレプリケーション
データは、設定可能なレプリケーションファクターでノード間で自動的にレプリケートされるため、ノードが故障した場合でもクラスターは読み取りと書き込みを継続して処理します。
分散型ACIDトランザクション
完全なシリアライザブル分離は、すべてのトランザクションがすべてのノードで一貫していることを保証し、結果整合性システムでよく見られるダーティリードやファントムライトを排除します。
組み込みDBコンソール
統合されたWebダッシュボードは、外部監視ツールなしで、クエリパフォーマンス、クラスタートポロジー、ストレージ使用量、およびアクティブなステートメントをリアルタイムで可視化します。
水平スケーリング
ノードを追加して容量とスループットを線形に拡張すると、CockroachDBはダウンタイムや手動での介入なしにデータを自動的に再バランスします。
HostingerでCockroachDBを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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