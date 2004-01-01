CockroachDBは、ハードウェア障害や地域的な停止が発生しても一貫性を損なうことなく動作するように設計された、オープンソースの分散型SQLデータベースです。PostgreSQLワイヤプロトコルに対応しているため、既存のPostgreSQLドライバーやツールはコード変更なしで動作し、その裏側では自動シャーディング、地理的パーティショニング、マルチリージョンレプリケーションを提供します。

独自のVPSにCockroachDBをデプロイすると、マネージドクラウドデータベースサービスのコストや複雑さを伴うことなく、ACID保証、自動フェイルオーバー、クラスターの健全性を監視するための組み込みDBコンソールを備えた、本番環境レベルのSQLデータベースが手に入ります。ゼロダウンタイムと強力なトランザクション保証を求めるアプリケーションに最適です。