Sharkeyの1クリックデプロイ
Misskeyをベースとした、性能向上、Mastodon APIサポート、最新のUXを備えた連合型マイクロブログサーバー。
Sharkey向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Sharkeyの活用例
Sharkeyは、Misskeyのアップストリーム追跡フォークであり、fediverseに洗練されたソーシャルエクスペリエンスを提供します。ActivityPubにネイティブ対応しているため、あなたのコミュニティは、Mastodon、Pleroma、Akkoma、Pixelfed、およびその他の連合ネットワーク上のアカウントを、ブリッジなしでフォローしたり、交流したりできます。
アップストリームのMisskeyと比較して、Sharkeyは、連合投稿編集、連合プロフィール背景、MastodonクライアントAPI互換性、およびコミュニティのフィードバックに基づいた数十のUX改善を追加しています。独自のVPSでSharkeyをセルフホストすることで、タイムライン、メディア、フォロワーグラフを完全に管理下に置くことができ、どのプラットフォームオーナーも、あなたが誰にリーチできるかを決定することはありません。
Sharkeyの主な機能
ActivityPubフェデレーション
Mastodon、Pleroma、Akkoma、Pixelfed、その他すべてのActivityPubサーバーと接続し、自身のインスタンスからフェディバース全体にアクセスできます。
Mastodon API対応
任意のサードパーティ製Mastodonクライアントを使用して投稿や閲覧を行いながら、その裏側ではMisskeyスタイルの機能の恩恵を受けられます。
カスタム絵文字とリアクション
サーバー全体で利用できるカスタム絵文字をアップロードし、それらを使ってあらゆる投稿にリアクションすることで、タイムラインをプレーンテキストを超えた表現豊かな会話に変えることができます。
連合型ポストエディティング
公開後に投稿を編集すると、変更はリモートインスタンスにスムーズに反映され、完全な編集履歴が保持されます。
アンテナとリスト
キーワードベースのアンテナと厳選されたユーザーリストを作成し、タイムラインをフィルタリングし、トピックをフォローし、あなたにとって重要な投稿を見逃さないようにします。
メディア管理の推進
アップロードされた画像、動画、ファイルを、内蔵のドライブで、フォルダー、検索、投稿やプロフィールアセット全体での再利用機能を使って整理します。
HostingerでSharkeyを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。