Sharkeyは、Misskeyのアップストリーム追跡フォークであり、fediverseに洗練されたソーシャルエクスペリエンスを提供します。ActivityPubにネイティブ対応しているため、あなたのコミュニティは、Mastodon、Pleroma、Akkoma、Pixelfed、およびその他の連合ネットワーク上のアカウントを、ブリッジなしでフォローしたり、交流したりできます。

アップストリームのMisskeyと比較して、Sharkeyは、連合投稿編集、連合プロフィール背景、MastodonクライアントAPI互換性、およびコミュニティのフィードバックに基づいた数十のUX改善を追加しています。独自のVPSでSharkeyをセルフホストすることで、タイムライン、メディア、フォロワーグラフを完全に管理下に置くことができ、どのプラットフォームオーナーも、あなたが誰にリーチできるかを決定することはありません。