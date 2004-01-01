Technitium DNSサーバーは、自身のドメインの権威ネームサーバーとして、およびネットワーククライアントの再帰リゾルバーとして機能する、完全にオープンソースのDNSサーバーです。DNS-over-TLS、DNS-over-HTTPS、DNS-over-QUICをサポートしており、これにより、サードパーティのリゾルバーを必要とせずに、ISPによる監視や中間者攻撃からDNSクエリを保護します。

標準的な名前解決に加えて、Technitiumには、設定可能なブロックリストURLによるネットワーク全体の広告およびマルウェアブロック、DNSSEC検証とゾーン署名、内蔵DHCPサーバー、マルチサーバークラスタリング、および二要素認証によるロールベースのアクセス制御が含まれています。セルフホスティングにより、外部プロバイダーがトラフィックを閲覧することなく、ネットワーク上のすべてのDNSクエリを完全に可視化できます。