ワンクリックインストールでTechnitium DNSサーバーを展開
組み込みの広告ブロック、暗号化されたDNSプロトコル、およびフル機能のウェブ管理コンソールを搭載したオープンソースのDNSサーバーです。
Technitium DNS Server向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Technitium DNS Serverの活用例
Technitium DNSサーバーは、自身のドメインの権威ネームサーバーとして、およびネットワーククライアントの再帰リゾルバーとして機能する、完全にオープンソースのDNSサーバーです。DNS-over-TLS、DNS-over-HTTPS、DNS-over-QUICをサポートしており、これにより、サードパーティのリゾルバーを必要とせずに、ISPによる監視や中間者攻撃からDNSクエリを保護します。
標準的な名前解決に加えて、Technitiumには、設定可能なブロックリストURLによるネットワーク全体の広告およびマルウェアブロック、DNSSEC検証とゾーン署名、内蔵DHCPサーバー、マルチサーバークラスタリング、および二要素認証によるロールベースのアクセス制御が含まれています。セルフホスティングにより、外部プロバイダーがトラフィックを閲覧することなく、ネットワーク上のすべてのDNSクエリを完全に可視化できます。
Technitium DNS Serverの主な機能
ネットワーク全体の広告ブロック
設定可能なブロックリストURLを使用して、ネットワーク上のすべてのデバイスで広告、トラッカー、マルウェアドメインをブロックします。個々のデバイスにクライアントソフトウェアは不要です。
暗号化されたドメイン名プロトコル
傍受を防ぎ、ISPやネットワーク盗聴者からDNSクエリのプライバシーを保護するため、DNS-over-TLS、DNS-over-HTTPS、DNS-over-QUICをサポートしています。
権威あるドメイン名ホスティング
RSA、ECDSA、またはEdDSAを使用したDNSSEC署名付きで独自のDNSゾーンをホストできます。これにより、内部ドメインまたは公開ドメインにおいて、サードパーティのネームサーバーへの依存を排除します。
高性能解像度
非同期I/Oアーキテクチャは、永続的なキャッシュ、プリフェッチ、およびserve-staleサポートを備えることで、毎秒100,000件を超えるDNSリクエストを処理し、最大限の可用性を実現します。
マルチサーバークラスタリング
冗長性と分散デプロイメントを実現するために、単一のウェブコンソールから複数のDNSサーバーインスタンスにわたってゾーンを管理および複製します。
HostingerでTechnitium DNS Serverを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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