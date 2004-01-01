ByteChefは、チームがビジュアルエディターを通じてSaaSアプリケーション、内部API、データベース間でAPI統合を構築し、ワークフローを自動化できるオープンソースのローコードプラットフォームです。200を超えるコンポーネントと複数のプログラミング言語のサポートにより、技術者と非技術者の両方が、広範なコードを記述することなく高度な自動化を構築できます。

独自のVPSでByteChefをセルフホストすることで、ワークフローロジック、資格情報、ビジネスデータを完全に管理下に置くことができます。ベンダーアクセス、従量課金、サードパーティの自動化クラウドへの依存は一切ありません。