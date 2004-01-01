Eclipse Mosquittoは、MQTTプロトコルのリファレンスオープンソース実装であり、バージョン5.0、3.1.1、3.1をサポートしています。MQTTの最小限のバイナリオーバーヘッドとパブリッシュ/サブスクライブモデルにより、帯域幅とバッテリー寿命が重要となるIoTセンサーネットワーク、ホームオートメーションハブ、およびあらゆるアプリケーションにとって標準的な選択肢となっています。Mosquittoは、単一のRaspberry Piホームセットアップから大規模な産業用IoTデプロイメントまで、幅広い本番環境でデプロイされています。

このテンプレートは、パスワード認証がデフォルトで有効になっており、メッセージデータと設定のための永続ストレージを備えたMosquittoをデプロイします。セルフホスティングにより、デバイスごとの料金なしで無制限の接続とメッセージ、アクセス制御リストの完全な制御、そして共有クラウドブローカーでは保証できない一貫した低遅延の配信が可能になります。