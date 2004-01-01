ワンクリックインストールによるEclipse Mosquittoのデプロイ
IoTデバイス、センサー、アプリケーションをパブリッシュ/サブスクライブ型メッセージングで接続するための軽量オープンソースMQTTブローカーです。
Eclipse Mosquitto向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Eclipse Mosquittoの活用例
Eclipse Mosquittoは、MQTTプロトコルのリファレンスオープンソース実装であり、バージョン5.0、3.1.1、3.1をサポートしています。MQTTの最小限のバイナリオーバーヘッドとパブリッシュ/サブスクライブモデルにより、帯域幅とバッテリー寿命が重要となるIoTセンサーネットワーク、ホームオートメーションハブ、およびあらゆるアプリケーションにとって標準的な選択肢となっています。Mosquittoは、単一のRaspberry Piホームセットアップから大規模な産業用IoTデプロイメントまで、幅広い本番環境でデプロイされています。
このテンプレートは、パスワード認証がデフォルトで有効になっており、メッセージデータと設定のための永続ストレージを備えたMosquittoをデプロイします。セルフホスティングにより、デバイスごとの料金なしで無制限の接続とメッセージ、アクセス制御リストの完全な制御、そして共有クラウドブローカーでは保証できない一貫した低遅延の配信が可能になります。
Eclipse Mosquittoの主な機能
MQTT プロトコル サポート
MQTTバージョン5.0、3.1.1、および3.1をサポートしており、IoTデバイス、ライブラリ、クライアントツールのあらゆる範囲との互換性を確保しています。
「パスワード認証」
事前設定されたパスワードベースの認証により、ブローカーの起動時から不正な接続がブロックされ、追加のセットアップは一切不要です。
メッセージ永続性
保持メッセージとQoS配信保証は、ブローカーの再起動後も維持され、ダウンタイム後に再接続するデバイスが、見逃した更新を受け取れるようにします。
トピックアクセス制御
ACLルールは、特定のトピックに公開または購読できるクライアントを制限し、きめ細かなマルチテナントブローカー構成を可能にします。
「TLS 暗号化」
ネイティブTLS/SSLサポートは、すべてのクライアント接続を暗号化し、信頼できないネットワークを介した転送中のセンサーデータと制御コマンドを保護します。
HostingerでEclipse Mosquittoを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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