mStreamのワンクリックインストール
クリーンなウェブプレーヤーとネイティブモバイルアプリを備えた軽量なセルフホスト型音楽ストリーミングサーバー
mStream向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
mStreamの活用例
mStreamは、最小限のセットアップでコレクションをオンラインにするための、軽量なNode.jsベースの音楽ストリーミングサーバーです。音楽をライブラリボリュームにドロップすると、mStreamは自動的にスキャン、インデックス作成を行い、クリーンでレスポンシブなウェブプレーヤーを通じて提供します。さらに、モバイルでのオフライン再生やギャップレス再生のために同じバックエンドAPIを使用するネイティブのiOSおよびAndroidアプリも利用できます。
VPSでmStreamをセルフホストすることで、商用ストリーミングサービスのようなストレージ制限、デバイス制限、ライセンスの煩わしさなしに、どのデバイスからでもプライベートで常時音楽ライブラリにアクセスできます。デフォルトの公開モードは即時利用可能性を優先します。サーバーを公開することを決定したら、管理UIを通じてユーザーごとのアカウントを追加できます。
mStreamの主な機能
ドロップ＆ストリーム ライブラリ
音楽フォルダにファイルを追加すると、mStreamが自動的にそれらを認識します。手動でのインポート作業や、事前にメディアライブラリスキャナーを設定する必要はありません。
ネイティブモバイルアプリ
公式のiOSおよびAndroidアプリは、オフライン再生、ギャップレスな切り替え、およびモバイルデータ通信に優しいトランスコーディングのために、お客様のサーバーに接続します。
マルチユーザーアカウント
オプションのユーザーごとのアカウントと、ライブラリごとのアクセス制御により、家庭は音楽コレクションを統合することなく1つのサーバーを共有できます。
レスポンシブウェブプレーヤー
プレイリスト、検索、アルバムアート、シャッフル機能を備え、デスクトップおよびモバイルブラウザでスムーズに動作する最新のHTML5プレイヤーです。
チューニング用管理UI
ライブ管理インターフェースは、サーバーを再起動することなく、公開モードの切り替え、アップロード、ファイルの変更、およびアカウントのロックダウンを制御します。
HostingerでmStreamを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。