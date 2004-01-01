mStreamは、最小限のセットアップでコレクションをオンラインにするための、軽量なNode.jsベースの音楽ストリーミングサーバーです。音楽をライブラリボリュームにドロップすると、mStreamは自動的にスキャン、インデックス作成を行い、クリーンでレスポンシブなウェブプレーヤーを通じて提供します。さらに、モバイルでのオフライン再生やギャップレス再生のために同じバックエンドAPIを使用するネイティブのiOSおよびAndroidアプリも利用できます。

VPSでmStreamをセルフホストすることで、商用ストリーミングサービスのようなストレージ制限、デバイス制限、ライセンスの煩わしさなしに、どのデバイスからでもプライベートで常時音楽ライブラリにアクセスできます。デフォルトの公開モードは即時利用可能性を優先します。サーバーを公開することを決定したら、管理UIを通じてユーザーごとのアカウントを追加できます。