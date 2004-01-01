1クリックでのCoral Talkデプロイ
Vox Mediaが提供するオープンソースのコメントプラットフォームで、ニュースルーム向けのオンサイトディスカッションとモデレーションを再構築します。
Coral Talk向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Coral Talkの活用例
Coralは、報道機関、出版社、コンテンツクリエイター向けに、より健全なオンサイトディスカッションを促進するためにVox Mediaによって構築されたオープンソースのコメントプラットフォームです。
これは、サードパーティのコメントウィジェットを、重いモデレーション作業負荷、敵対的なアクター、そしてオーディエンスデータを自社のインフラストラクチャ内に保持する必要性といったコミュニティ運営の現実に基づいて設計されたセルフホスト型システムに置き換えます。
The Washington PostやThe Financial Timesを含む28カ国の500以上の報道機関から信頼されているCoralは、高速でアクセスしやすい読者体験と、編集チーム向けに特別に構築されたモデレーションツールセットを組み合わせています。独自のVPSでセルフホストすることにより、読者のID、コメント履歴、エンゲージメントシグナルをサードパーティのSaaSではなく、完全に管理下に置くことができます。
Coral Talkの主な機能
「モデレーションツールキット」
リアクションキュー、禁止ワードリスト、不審ワードのフラグ付け、および編集チーム向けに設計された記事ごとのモデレーション設定により、コメントを大規模にフィルタリングし、承認できます。
Q&A＆ライブチャット
記事をQ＆Aモードまたはライブチャットモードに切り替えることで、専門家によるセッション、速報ニュースのディスカッション、または構成された読者インタビューを実施できます。
「投稿者エンゲージメント」
注目コメント、記者バッジ、インラインのスタッフ返信により、ジャーナリストは優れた投稿を際立たせ、スレッド内で読者に直接返信できるようになります。
「シングルサインオン」
Coralを既存のIDレイヤーに組み込み、JWTベースのSSO、OAuthプロバイダー、またはローカルアカウントと連携させることで、読者はサイトのログイン情報を再利用できます。
プライバシーとデータ所有権
コメント、プロフィール、モデレーション履歴は、GDPRに準拠したエクスポートおよび削除ツールが組み込まれたMongoDB内のVPS上に保持されます。
どのCMSにも埋め込み可能
軽量な埋め込みスクリプトを使用すると、WordPress、Ghost、Drupal、またはカスタムスタックにCoralを導入できます。これにより、サイトが単一のCMSに縛られることはありません。
HostingerでCoral Talkを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。