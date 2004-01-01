Coralは、報道機関、出版社、コンテンツクリエイター向けに、より健全なオンサイトディスカッションを促進するためにVox Mediaによって構築されたオープンソースのコメントプラットフォームです。

これは、サードパーティのコメントウィジェットを、重いモデレーション作業負荷、敵対的なアクター、そしてオーディエンスデータを自社のインフラストラクチャ内に保持する必要性といったコミュニティ運営の現実に基づいて設計されたセルフホスト型システムに置き換えます。

The Washington PostやThe Financial Timesを含む28カ国の500以上の報道機関から信頼されているCoralは、高速でアクセスしやすい読者体験と、編集チーム向けに特別に構築されたモデレーションツールセットを組み合わせています。独自のVPSでセルフホストすることにより、読者のID、コメント履歴、エンゲージメントシグナルをサードパーティのSaaSではなく、完全に管理下に置くことができます。