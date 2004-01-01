Fiderは、プロダクトチームとユーザー間のギャップを埋めるオープンソースのフィードバックプラットフォームです。その公開投票ポータルでは、ユーザーがアイデアを投稿し、既存のリクエストに賛成票を投じ、議論に参加できます。これにより、最も価値のある機能が最初に優先されるようになります。チームはステータスを更新し、ロードマップの決定を伝え、開発サイクル全体を通じてコミュニティに情報を提供できます。

VPSでFiderをセルフホストすることで、すべてのフィードバックとユーザーデータを管理下に置き、ホスト型代替サービスからのユーザーごとの料金を排除し、製品のアイデンティティに合わせてブランディングと認証を調整できます。