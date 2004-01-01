Fiderのワンクリックデプロイ
機能リクエストの収集、コミュニティ投票の実施、プロダクトロードマップの透明な管理用顧客フィードバックプラットフォーム（オープンソース）。
Fider向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Fiderの活用例
Fiderは、プロダクトチームとユーザー間のギャップを埋めるオープンソースのフィードバックプラットフォームです。その公開投票ポータルでは、ユーザーがアイデアを投稿し、既存のリクエストに賛成票を投じ、議論に参加できます。これにより、最も価値のある機能が最初に優先されるようになります。チームはステータスを更新し、ロードマップの決定を伝え、開発サイクル全体を通じてコミュニティに情報を提供できます。
VPSでFiderをセルフホストすることで、すべてのフィードバックとユーザーデータを管理下に置き、ホスト型代替サービスからのユーザーごとの料金を排除し、製品のアイデンティティに合わせてブランディングと認証を調整できます。
Fiderの主な機能
コミュニティ投票
ユーザーは機能リクエストに投票します。これにより、製品チームは最も声の大きい意見ではなく、実際の需要に基づいて、次に何を構築すべきかを客観的に優先順位付けできます。
ステータス追跡
すべての提案の進捗状況をコミュニティに知らせるため、ステータス — 計画済み、開始済み、完了済み、却下済み — を割り当てます。
柔軟な認証
メール、OAuth、SSOサインインオプションに対応しており、ユーザーは最小限の摩擦で利用でき、提出率と投票率を向上させます。
カスタムブランディング
設定可能なロゴ、色、カスタムドメインのサポートにより、フィードバックポータルをご自身の製品のシームレスな拡張機能として提示できます。
メール通知
自動通知は、ユーザーの提案に投票、コメント、またはステータス更新があった際に通知することで、ユーザーのエンゲージメントを維持します。
HostingerでFiderを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。