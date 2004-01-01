1クリックでGoatCounterデプロイ
個人データを追跡したり、Cookieを使用したりすることなく、ページビューと訪問者のインサイトを表示する、軽量でプライバシーを最優先したウェブ分析です。
GoatCounter向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
GoatCounterの活用例
GoatCounterは、トラッキングクッキーや個人データ収集によるプライバシーコストなしに、意味のあるページビューデータを求める開発者向けに設計された、シンプルでオープンソースのウェブ解析プラットフォームです。ページビュー、リファラー、ブラウザ、国、画面サイズをカウントします。それ以上は何もありません。同意バナーは不要です。
複数のサービスを必要とする大規模な解析プラットフォームとは異なり、GoatCounterは組み込みのSQLiteデータベースを備えた単一のコンテナとして動作します。独自のVPSでセルフホスティングすることで、すべての訪問者データはユーザーの管理下に置かれ、サードパーティの解析ネットワークから完全に隔離されます。
GoatCounterの主な機能
クッキー不要
クッキーや永続的な識別子なしでページビューを追跡するため、GDPRまたはPECRの規制下では同意バナーは不要です。
軽量単一コンテナ
内蔵のSQLiteデータベースを備えた単一のGoバイナリとして動作するため、個別のデータベースサービスや複雑なインフラは不要です。
参照元とソースの追跡
訪問者の身元を明かすことなく、どのサイト、検索エンジン、キャンペーンがあなたのページにトラフィックを誘導しているかを表示します。
「公開統計オプション」
「アナリティクスダッシュボード」を任意で公開表示可能に設定すると、読者はアカウントを必要とせずに「サイトの統計情報」を閲覧できます。
トラッキングスクリプトとAPI
小さなJavaScriptスニペットを埋め込むか、REST APIを使用することで、任意のサイト、SPA、またはバックエンドサービスからのページビューをカウントできます。
HostingerでGoatCounterを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。