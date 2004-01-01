GoatCounterは、トラッキングクッキーや個人データ収集によるプライバシーコストなしに、意味のあるページビューデータを求める開発者向けに設計された、シンプルでオープンソースのウェブ解析プラットフォームです。ページビュー、リファラー、ブラウザ、国、画面サイズをカウントします。それ以上は何もありません。同意バナーは不要です。

複数のサービスを必要とする大規模な解析プラットフォームとは異なり、GoatCounterは組み込みのSQLiteデータベースを備えた単一のコンテナとして動作します。独自のVPSでセルフホスティングすることで、すべての訪問者データはユーザーの管理下に置かれ、サードパーティの解析ネットワークから完全に隔離されます。