TriliumNext Notesは、階層型のノート管理機能を備え、数千ものノートを保持できるセルフホスト型の個人向けナレッジ管理アプリケーションです。高機能なWYSIWYGエディター、コードブロック、数式、そしてカスタムワークフローの構築や自動化されたノート管理のためのスクリプトエンジンをサポートしています。

VPSでセルフホストすることで、無制限のノートストレージ、デバイス間での永続的な同期、そしてナレッジベースの完全な所有権が得られます。ノートは複数の場所にクローンでき、カスタム属性で強化し、外部連携のためにETAPI REST APIを介してアクセス可能です。