TriliumNextノートの1クリックインストールによるデプロイ
階層的なノート管理、スクリプトサポート、自動化のための強力なREST APIを備えた、セルフホスト型の個人向けナレッジベースです。
TriliumNext Notes向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
TriliumNext Notesの活用例
TriliumNext Notesは、階層型のノート管理機能を備え、数千ものノートを保持できるセルフホスト型の個人向けナレッジ管理アプリケーションです。高機能なWYSIWYGエディター、コードブロック、数式、そしてカスタムワークフローの構築や自動化されたノート管理のためのスクリプトエンジンをサポートしています。
VPSでセルフホストすることで、無制限のノートストレージ、デバイス間での永続的な同期、そしてナレッジベースの完全な所有権が得られます。ノートは複数の場所にクローンでき、カスタム属性で強化し、外部連携のためにETAPI REST APIを介してアクセス可能です。
TriliumNext Notesの主な機能
階層構造
クローン機能を使用して、数千ものノートをツリー構造で整理できます。これにより、単一のノートが重複することなく複数のコンテキストに表示されるようになります。
スクリプトエンジン
イベントまたはスケジュールに基づいて実行されるJavaScriptスクリプトを作成し、ノートの作成、タグ付け、整理を自動化します。
改訂履歴
ノートの編集はすべて自動的にバージョン管理されるため、コンテンツの以前のバージョンをすべて確認し、復元できます。
ETAPI REST API
ドキュメント化されたREST APIにより、外部ツールはプログラムでノートを作成、読み取り、更新、整理できるようになります。
「ウェブクリッパー」
ブラウザ拡張機能は、ウェブページをワンクリックでTriliumナレッジベースに直接取り込みます。
HostingerでTriliumNext Notesを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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