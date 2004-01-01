FusionDirectoryの1クリックデプロイ
LDAP、Samba、Kerberos、メール、DNS、DHCP、およびSSHキー管理のためのWebベースのID管理です。
FusionDirectory向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
FusionDirectoryの活用例
FusionDirectoryは、標準のLDAPディレクトリを、ユーザー、グループ、メールアカウント、Samba共有、Kerberosプリンシパル、その他多数のシステムサービス向けの管理可能なプラットフォームに変えるオープンソースのIDおよびアクセス管理アプリケーションです。ldifファイルを記述したり、コマンドラインからldapsearchを使用したりする代わりに、管理者は接続するサービスのスキーマを理解するWeb UIで作業します。
VPSでFusionDirectoryをセルフホストすることで、ディレクトリ（ネットワーク上のすべてのアカウントの記録システム）を完全に制御下に置くことができます。このデプロイメントには、必要なFusionDirectoryスキーマがプリロードされたOpenLDAPバックエンドがバンドルされているため、Web UIとそれが管理するディレクトリが単一のアプリケーションスタックとして一緒に起動します。
FusionDirectoryの主な機能
「ウェブベースのLDAP管理」
ldifファイルを記述したり、ターミナルからldapaddを実行したりすることなく、ブラウザでユーザー、グループ、組織単位、ACLを管理できます。
SambaとKerberos
ユーザーレコードから直接Sambaファイル共有アカウントとKerberosプリンシパルをプロビジョニングし、WindowsネットワークとSSOをディレクトリと同期させます。
プラグインアーキテクチャ
メール、DNS、DHCP、SSHキー、sudoルール、証明書、パスワードポリシーなどのオプションモジュールでディレクトリを拡張できます。必要なものだけを有効にしてください。
付属のOpenLDAP
OpenLDAPバックエンドを搭載し、FusionDirectoryスキーマがプリロードされているため、デプロイ後すぐにディレクトリを管理できるようになります。
監査証跡
組み込みの監査プラグインは、誰が、何を、いつ行ったかという情報とともに、すべてのディレクトリ変更を記録し、コンプライアンスレビューやフォレンジック調査をサポートします。
パスワードポリシー管理
「UI」を通じてパスワードの複雑性、有効期限、ロックアウトのルールを設定し、単一の画面からユーザー全体に適用できます。
HostingerでFusionDirectoryを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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