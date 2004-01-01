FusionDirectoryは、標準のLDAPディレクトリを、ユーザー、グループ、メールアカウント、Samba共有、Kerberosプリンシパル、その他多数のシステムサービス向けの管理可能なプラットフォームに変えるオープンソースのIDおよびアクセス管理アプリケーションです。ldifファイルを記述したり、コマンドラインからldapsearchを使用したりする代わりに、管理者は接続するサービスのスキーマを理解するWeb UIで作業します。

VPSでFusionDirectoryをセルフホストすることで、ディレクトリ（ネットワーク上のすべてのアカウントの記録システム）を完全に制御下に置くことができます。このデプロイメントには、必要なFusionDirectoryスキーマがプリロードされたOpenLDAPバックエンドがバンドルされているため、Web UIとそれが管理するディレクトリが単一のアプリケーションスタックとして一緒に起動します。