Traduoraは、複数の言語にわたるローカライゼーションを管理する開発チーム向けに設計された、セルフホスト型の翻訳管理プラットフォームです。JSON、YAML、CSV形式のインポートおよびエクスポートに対応しており、翻訳プロジェクトを整理するためのクリーンなウェブインターフェースを提供します。

VPS上でTraduoraをセルフホストすることで、すべてのローカライゼーションデータをプライベートに保ち、REST APIを介してCI/CDパイプラインと直接統合できます。ロールベースのアクセス制御により、適切な権限を持つ翻訳者、レビュー担当者、開発者を招待でき、翻訳履歴は文字列に加えられたすべての変更を追跡します。