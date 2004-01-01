ワンクリックインストールでのTraduora展開
REST API、ロールベースのアクセス、複数形式のインポート/エクスポート機能を備えた、チーム向けのセルフホスト型翻訳管理プラットフォームです。
Traduora向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Traduoraの活用例
Traduoraは、複数の言語にわたるローカライゼーションを管理する開発チーム向けに設計された、セルフホスト型の翻訳管理プラットフォームです。JSON、YAML、CSV形式のインポートおよびエクスポートに対応しており、翻訳プロジェクトを整理するためのクリーンなウェブインターフェースを提供します。
VPS上でTraduoraをセルフホストすることで、すべてのローカライゼーションデータをプライベートに保ち、REST APIを介してCI/CDパイプラインと直接統合できます。ロールベースのアクセス制御により、適切な権限を持つ翻訳者、レビュー担当者、開発者を招待でき、翻訳履歴は文字列に加えられたすべての変更を追跡します。
Traduoraの主な機能
REST API連携
CI/CDパイプラインで、フルREST APIを使用して、手動での介入なしに翻訳のインポートとエクスポートを自動化します。
マルチフォーマットエクスポート
JSON、YAML、CSV、その他の形式で翻訳をエクスポートし、任意のフレームワークやビルドシステムに直接組み込むことができます。
ロールベースアクセス
開発者、翻訳者、レビュー担当者に異なる権限レベルを付与し、プロジェクトを整理して安全に保ちます。
「翻訳履歴」
翻訳文字列に加えられた変更はすべて追跡されるため、修正履歴を監査したり、以前のバージョンに戻したりすることができます。
HostingerでTraduoraを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。