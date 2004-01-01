Password Pusherは、平文で認証情報をメールやメッセージで送信するという危険な習慣に代わるオープンソースアプリケーションです。シークレットを直接送信する代わりに、ペイロードを一度だけ配信し、閲覧回数、経過時間、またはその両方に基づいて自己削除されるワンタイムURLを生成します。パスワード、ファイル、URL、QRコードがすべてサポートされており、各プッシュは表示される前に追加のパスフレーズを要求できます。

独自のVPSでPassword Pusherをセルフホストすることで、すべてのシークレットを管理下のインフラストラクチャ内に保持できます。これにより、サードパーティのSaaSが共有された認証情報を読み取ったり、ログに記録したり、保持したりすることはなく、完全な監査証跡はデータとともにサーバー上に残ります。