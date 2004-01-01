Password Pusherの1クリックデプロイ
閲覧回数または時間で有効期限が切れる自己破壊型URLを介して、パスワード、ファイル、リンクを共有するためのオープンソースサービスです。
Password Pusher向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Password Pusherの活用例
Password Pusherは、平文で認証情報をメールやメッセージで送信するという危険な習慣に代わるオープンソースアプリケーションです。シークレットを直接送信する代わりに、ペイロードを一度だけ配信し、閲覧回数、経過時間、またはその両方に基づいて自己削除されるワンタイムURLを生成します。パスワード、ファイル、URL、QRコードがすべてサポートされており、各プッシュは表示される前に追加のパスフレーズを要求できます。
独自のVPSでPassword Pusherをセルフホストすることで、すべてのシークレットを管理下のインフラストラクチャ内に保持できます。これにより、サードパーティのSaaSが共有された認証情報を読み取ったり、ログに記録したり、保持したりすることはなく、完全な監査証跡はデータとともにサーバー上に残ります。
Password Pusherの主な機能
時限消滅リンク
ワンタイムURLは、設定された閲覧回数または期間が経過すると失効するため、機密情報が再読み取りされたり、受信トレイから漏洩したりすることはありません。
パスフレーズ保護
リンクとは別にパスフレーズを追加してください。そうすることで、URLが傍受されただけではシークレットが漏洩することはありません。
ファイルとQRコード
パスワード、ファイル、URL、QRコードを、タイプごとの有効期限ポリシーを適用した同じ監査済みの配信フローを通じてプッシュします。
「フル監査ログ」
すべてのプッシュについて、作成、取得、および閲覧者の識別情報を追跡し、ダッシュボード向けにはオプションのアカウントと二段階認証も利用可能です。
カスタムブランディング
UIを独自のタイトル、タグライン、テーマ、フッターでホワイトラベル化し、社内チームや顧客向けのデプロイメントに利用できます。
「JSON API」
ドキュメント化されたJSON API v2を通じて、パスワード共有をスクリプト、CIパイプライン、または社内ツールに統合します。
HostingerでPassword Pusherを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。