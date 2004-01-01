ワンクリックインストールによるpgAdminのデプロイ
PostgreSQL向けのオープンソース管理・開発プラットフォーム — Postgresデータベース向けの最も人気のあるグラフィカル管理ツールです。
pgAdmin向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
pgAdminの活用例
pgAdminは、PostgreSQLコミュニティによってメンテナンスされている、PostgreSQL向けの最も人気があり、機能豊富なオープンソースの管理および開発プラットフォームです。Web版（pgAdmin 4）は、1つまたは複数のPostgresサーバーを管理するための洗練されたブラウザベースのインターフェースを提供します。スキーマ設計、オートコンプリートと実行計画を含むクエリ開発、バックアップと復元、ロールと権限の管理、レプリケーション監視、データベースオブジェクト全体の全文検索などに対応しています。
VPSでpgAdminをセルフホストすることで、DBAや開発者は、デスクトップアプリケーションをインストールすることなく、ブラウザがあればどこからでもアクセスできる一元化されたPostgres管理コンソールを利用できます。pgAdminを、ローカルコンテナ、クラウドホスト型RDSやCloud SQL、リモートPostgresサーバーなど、アクセス可能なあらゆるPostgresインスタンスに接続し、それらすべてを単一のWeb UIから管理できます。
pgAdminの主な機能
マルチサーバー管理
単一のウェブインターフェースから、タグ付けされたメタデータを持つサーバーグループに編成された任意の数のPostgreSQLサーバーに接続し、管理できます。
オートコンプリート付きクエリツール
構文ハイライト、テーブル名とカラム名のオートコンプリート、クエリ履歴、およびグラフィカルなEXPLAINプランの可視化機能を備えた高機能なSQLエディタです。
スキーマデザイナー
クリックして編集できるダイアログを備えたツリーナビゲーターを使用して、データベース、スキーマ、テーブル、ビュー、関数、シーケンス、インデックスを閲覧および編集できます。
ER図
既存のスキーマからインタラクティブなエンティティ関係図を生成したり、データベースに変更を適用する前に新しいスキーマを視覚的に設計したりできます。
バックアップと復元
UIから直接、フォーマットオプション、圧縮レベル、およびテーブルごとの選択を指定して、pg_dumpおよびpg_restoreの操作を実行します。
役割と権限の管理
視覚的にロールを作成し、グループメンバーシップを管理し、データベースとスキーマ全体でオブジェクトレベルの権限を付与または取り消します。
HostingerでpgAdminを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。