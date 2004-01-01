pgAdminは、PostgreSQLコミュニティによってメンテナンスされている、PostgreSQL向けの最も人気があり、機能豊富なオープンソースの管理および開発プラットフォームです。Web版（pgAdmin 4）は、1つまたは複数のPostgresサーバーを管理するための洗練されたブラウザベースのインターフェースを提供します。スキーマ設計、オートコンプリートと実行計画を含むクエリ開発、バックアップと復元、ロールと権限の管理、レプリケーション監視、データベースオブジェクト全体の全文検索などに対応しています。

VPSでpgAdminをセルフホストすることで、DBAや開発者は、デスクトップアプリケーションをインストールすることなく、ブラウザがあればどこからでもアクセスできる一元化されたPostgres管理コンソールを利用できます。pgAdminを、ローカルコンテナ、クラウドホスト型RDSやCloud SQL、リモートPostgresサーバーなど、アクセス可能なあらゆるPostgresインスタンスに接続し、それらすべてを単一のWeb UIから管理できます。