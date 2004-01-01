OpenEMRの1クリックインストール。
世界中の診療所や医療提供者によって使用されているオープンソースの電子カルテおよび診療管理システムです。
OpenEMR向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
OpenEMRの活用例
OpenEMRは、世界で最も広く採用されているオープンソースの電子カルテ（EHR）および医療業務管理システムです。小規模な診療所から大規模な医療機関まで対応しており、患者登録、診療記録、予約、請求、レポート作成のためのツール一式を、すべて単一のセルフホスト型プラットフォーム内で提供します。
独自のVPSでOpenEMRをセルフホストすることで、機密性の高い患者データを完全に管理でき、プライバシー規制への準拠を確保し、医療記録を所有するインフラストラクチャ上に保持できます。ユーザーごとのライセンス料が不要で、活発なグローバルコミュニティがあるOpenEMRは、高価なプロプライエタリなEHRシステムに代わる実績のある選択肢です。
OpenEMRの主な機能
患者レコード管理
人口統計、病歴、検査結果、処方箋、臨床記録を含む完全な患者履歴を、構造化された記録として保存および取得します。
予約スケジューリング
複数の医療従事者と場所に対応した複数リソーススケジューラで、医療従事者のカレンダー、患者の予約、定期的な診察を管理できます。
請求とコーディング
ICD-10およびCPTコーディングのサポートにより保険請求書を作成し、支払いを追跡し、送金を管理することで、請求業務の管理コストを削減します。
臨床意思決定支援
診療時に、薬剤相互作用の警告、アレルギー警告、予防的ケアのリマインダーを表示し、より安全な臨床判断を支援します。
電子処方箋および検査
処方箋を薬局へ電子的に送信し、手動での再入力なしで、構造化された検査結果を患者記録に直接受け取ることができます。
HostingerでOpenEMRを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。