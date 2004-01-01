OpenEMRは、世界で最も広く採用されているオープンソースの電子カルテ（EHR）および医療業務管理システムです。小規模な診療所から大規模な医療機関まで対応しており、患者登録、診療記録、予約、請求、レポート作成のためのツール一式を、すべて単一のセルフホスト型プラットフォーム内で提供します。

独自のVPSでOpenEMRをセルフホストすることで、機密性の高い患者データを完全に管理でき、プライバシー規制への準拠を確保し、医療記録を所有するインフラストラクチャ上に保持できます。ユーザーごとのライセンス料が不要で、活発なグローバルコミュニティがあるOpenEMRは、高価なプロプライエタリなEHRシステムに代わる実績のある選択肢です。