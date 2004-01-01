Gatusは、宣言型YAML設定からHTTP API、TCPサービス、DNSレコード、ICMPターゲット、SSHホスト、gRPCエンドポイント、SSL証明書の健全性を追跡する、開発者向けのアップタイム監視ツールおよびステータスページです。ステータスコード、応答時間、ボディコンテンツ、証明書の有効期限などの条件を評価し、各エンドポイントの過去の稼働時間パーセンテージを含むリアルタイムダッシュボードを表示します。

独自のVPSでGatusをセルフホストすることで、監視インフラストラクチャを監視対象サービスから独立させ、チェックごとのSaaS料金を排除し、監視データが環境外に出ることなく、Slack、Discord、PagerDuty、Telegramを含む40以上の統合を通じてアラートをルーティングできます。