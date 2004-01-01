Gatusの1クリックインストールでの展開
自動化されたマルチプロトコル監視、条件付きアラート、リアルタイム稼働状況ダッシュボードを備えた、開発者向けのステータスページです。
Gatus向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Gatusの活用例
Gatusは、宣言型YAML設定からHTTP API、TCPサービス、DNSレコード、ICMPターゲット、SSHホスト、gRPCエンドポイント、SSL証明書の健全性を追跡する、開発者向けのアップタイム監視ツールおよびステータスページです。ステータスコード、応答時間、ボディコンテンツ、証明書の有効期限などの条件を評価し、各エンドポイントの過去の稼働時間パーセンテージを含むリアルタイムダッシュボードを表示します。
独自のVPSでGatusをセルフホストすることで、監視インフラストラクチャを監視対象サービスから独立させ、チェックごとのSaaS料金を排除し、監視データが環境外に出ることなく、Slack、Discord、PagerDuty、Telegramを含む40以上の統合を通じてアラートをルーティングできます。
Gatusの主な機能
マルチプロトコル監視
HTTP、TCP、DNS、ICMP、SSH、gRPC、およびSSL証明書の有効期限を、単一のYAML設定から監視できます — エージェントや追加のコードは不要です。
条件付きアラート
SlackやPagerDutyなど40以上のインテグレーションに対応し、ステータスコード、レスポンスタイム、JSONボディフィールド、証明書の有効期限に関する正確なアラート条件を定義します。
プロメテウス メトリクス
Grafanaおよび既存のオブザーバビリティスタックと直接統合できるよう、/metricsエンドポイントを介してエンドポイントの健全性とレイテンシを公開します。
埋め込み可能なバッジ
GitHubのREADME、ドキュメントサイト、または公開ステータスページに埋め込むためのSVG稼働時間および応答時間のバッジを生成します。
メンテナンスウィンドウ
デプロイ、メンテナンス、または既知の障害発生時に、アラートルールを変更することなく、誤検知のアラートを抑制するためのダウンタイム期間を設定します。
HostingerでGatusを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。