LibreBookingは、Booked Schedulerから派生したコミュニティ主導のフォークです。あらゆるウェブブラウザを、部屋、車両、実験機器、スポーツ施設、その他共有リソースのセルフサービス予約デスクに変えることができます。カレンダー形式の空き状況表示、定期的な予約、承認ワークフロー、および割り当て機能により、組織はスプレッドシートや共有受信トレイを構造化された予約システムに置き換えることが可能です。

ご自身のVPSでLibreBookingをセルフホストすることで、予約データ、メンバーの連絡先詳細、および利用履歴を完全に管理下に置くことができます。ユーザーごとの料金は発生せず、サードパーティのSaaSカレンダーに依存することもありません。バンドルされているMariaDBデータベースは、再起動後もすべての予約、グループ、およびアクセサリの定義を保持します。