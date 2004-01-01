LibreBookingの1クリックインストールによるデプロイ
会議室、備品、共有組織資産向けのオープンソースのリソーススケジュール管理・予約システム。
LibreBooking向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
LibreBookingの活用例
LibreBookingは、Booked Schedulerから派生したコミュニティ主導のフォークです。あらゆるウェブブラウザを、部屋、車両、実験機器、スポーツ施設、その他共有リソースのセルフサービス予約デスクに変えることができます。カレンダー形式の空き状況表示、定期的な予約、承認ワークフロー、および割り当て機能により、組織はスプレッドシートや共有受信トレイを構造化された予約システムに置き換えることが可能です。
ご自身のVPSでLibreBookingをセルフホストすることで、予約データ、メンバーの連絡先詳細、および利用履歴を完全に管理下に置くことができます。ユーザーごとの料金は発生せず、サードパーティのSaaSカレンダーに依存することもありません。バンドルされているMariaDBデータベースは、再起動後もすべての予約、グループ、およびアクセサリの定義を保持します。
LibreBookingの主な機能
リソース予約
日、週、月ごとのレイアウトを持つカレンダー形式のビューを通じて、会議室、備品、共有資産を予約できます。
「定期予約」
日次、週次、または月次で繰り返される予約を、競合検出機能と終了日管理機能を使用してスケジュールします。
承認ワークフロー
予約が有効になる前にリソース管理者による承認を必須とし、各段階でメール通知を行います。
「グループと権限」
ユーザーをグループに割り当て、リソースごとのアクセス権を付与し、予約クォータを適用することで、需要の高いアセットを公平に分配します。
アクセサリーとアドオン
プロジェクターやマイクなどの数量限定の備品を予約に紐付けることで、在庫を同期させることができます。
REST API と レポート
REST APIを介して外部システムと連携し、利用状況レポートを取得してキャパシティプランニングに役立てます。
HostingerでLibreBookingを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。