Vvveb CMSの1クリックインストール
Webサイト、ブログ、ECサイトを、コードを書かずに視覚的に構築できるドラッグ＆ドロップ式CMS。
Vvveb CMS向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Vvveb CMSの活用例
Vvvebは、統合されたビジュアルなドラッグ＆ドロップページビルダーを備えたオープンソースのコンテンツ管理システムです。コンポーネントをキャンバスにドラッグして視覚的にカスタマイズするだけで、コーディングなしでプロフェッショナルなWebサイト、ブログ、オンラインストアをデザインし、公開できます。
VPS上でVvvebをセルフホストすることで、月額SaaS料金なしで、Webサイトのインフラストラクチャとデータを完全に制御できます。コンポーネントライブラリには、レイアウト、テキスト、メディア、フォーム、Eコマース要素が含まれており、バックエンドでは複数ページの管理、メディアのアップロード、テーマのカスタマイズが可能です。
Vvveb CMSの主な機能
ビジュアルページビルダー
コンポーネントをライブキャンバスにドラッグ＆ドロップすることでページを構築でき、即座の視覚的フィードバックとインライン編集が可能です。
eコマース対応
組み込みのEコマースコンポーネントとテンプレートを使用して、商品カタログ、ショッピングカート、チェックアウトフローを作成します。
ブログ管理
組み込みのコンテンツ管理ツールを使用して、カテゴリ、タグ、著者プロフィールでブログ投稿を作成・管理します。
テーマカスタマイズ
CSSやテンプレートファイルを直接編集することなく、テーマエディターを通じて色、フォント、レイアウトをグローバルにカスタマイズできます。
ノーコード公開
開発者の関与なしに、新しいページを公開し、コンテンツを視覚的に更新できます。これにより、サイトの更新を迅速かつ独立して行えるようになります。
HostingerでVvveb CMSを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。