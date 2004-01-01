Vvvebは、統合されたビジュアルなドラッグ＆ドロップページビルダーを備えたオープンソースのコンテンツ管理システムです。コンポーネントをキャンバスにドラッグして視覚的にカスタマイズするだけで、コーディングなしでプロフェッショナルなWebサイト、ブログ、オンラインストアをデザインし、公開できます。

VPS上でVvvebをセルフホストすることで、月額SaaS料金なしで、Webサイトのインフラストラクチャとデータを完全に制御できます。コンポーネントライブラリには、レイアウト、テキスト、メディア、フォーム、Eコマース要素が含まれており、バックエンドでは複数ページの管理、メディアのアップロード、テーマのカスタマイズが可能です。