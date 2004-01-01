YOURLS（Your Own URL Shortener）は、独自のドメインでURL短縮サービスを運用できる、小規模なスタンドアロンPHPアプリケーションです。商用サービスとは異なり、YOURLSはすべてのクリックデータとリンク管理を完全にユーザーの管理下に置きます。レート制限、サブスクリプション料金、オーディエンスのサードパーティによる追跡は一切ありません。

基本的な短縮機能に加え、YOURLSにはクリック追跡、リファラー分析、プログラムによるリンク管理のためのREST APIが組み込まれています。活発なコミュニティによって、QRコード生成から地理位置情報リダイレクトまで、あらゆる機能をカバーする300以上のプラグインが開発されており、YOURLSは利用可能なセルフホスト型リンク短縮サービスの中で最も拡張性の高いものの一つとなっています。