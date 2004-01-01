YOURLSをワンクリックでインストール
クリック分析機能、300以上のプラグイン、およびREST APIを備えた軽量なセルフホスト型PHP URL短縮ツール
YOURLS向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
YOURLSの活用例
YOURLS（Your Own URL Shortener）は、独自のドメインでURL短縮サービスを運用できる、小規模なスタンドアロンPHPアプリケーションです。商用サービスとは異なり、YOURLSはすべてのクリックデータとリンク管理を完全にユーザーの管理下に置きます。レート制限、サブスクリプション料金、オーディエンスのサードパーティによる追跡は一切ありません。
基本的な短縮機能に加え、YOURLSにはクリック追跡、リファラー分析、プログラムによるリンク管理のためのREST APIが組み込まれています。活発なコミュニティによって、QRコード生成から地理位置情報リダイレクトまで、あらゆる機能をカバーする300以上のプラグインが開発されており、YOURLSは利用可能なセルフホスト型リンク短縮サービスの中で最も拡張性の高いものの一つとなっています。
YOURLSの主な機能
クリック分析
総クリック数、参照元、リンクごとの統計を追跡することで、各短縮URLが時間の経過とともにどのように機能するかを正確に把握できます。
プラグインエコシステム
300以上のコミュニティプラグインが、QRコード、ジオロケーションリダイレクト、リンクプレビューなどでYOURLSを拡張します。カスタム開発は不要です。
REST API
組み込みAPIを介して、リンク統計をプログラムで作成、展開、取得できます。これにより、YOURLSをアプリや自動化ワークフローに簡単に統合できます。
カスタムキーワード
ランダムな文字列ではなく、任意のリンクに記憶に残るカスタムスラッグを割り当てることができます。これにより、
yourdomain.com/launchのようなブランドURLを作成できます。
公開またはプライベートモード
YOURLSをチームのプライベートツールとして運用することも、一般公開することも可能です。アクセス制御は、設定のトグル1つで切り替えられます。
ブックマークレット対応
ワークフローを中断することなく、どのブラウザでもワンクリックブックマークレットをインストールするだけで、現在のページのURLを短縮できます。
HostingerでYOURLSを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。