WireMockのワンクリックデプロイ
RESTサービスのシミュレーション、エッジケースのテスト、並行開発のための業界標準HTTP APIモックサーバーです。
WireMock向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
WireMockの活用例
WireMockは、エンジニアリングチームが実際のサービスをプログラム可能なモックに置き換えることを可能にするオープンソースのHTTP APIシミュレーターです。REST APIまたはJSONファイルを通じてスタブを定義し、URL、ヘッダー、クエリパラメーター、クッキー、またはボディコンテンツによって受信リクエストを照合し、Handlebarsテンプレートで生成された動的なレスポンスを返します。実際のトラフィックを記録し、後で再生して本番環境のシナリオをオフラインで再現できます。
独自のVPSでWireMockをセルフホストすることで、各チームは契約テスト、デモデータ、サードパーティAPIの代役、および遅延注入や不正なペイロードなどのカオスシナリオのための共有モック環境を利用できます。永続ボリュームは、マッピング定義、レスポンスファイル、およびカスタム拡張機能を再デプロイ後もそのまま保持するため、テストフィクスチャはサーバーと共に移動します。
WireMockの主な機能
柔軟なリクエストマッチング
着信HTTPリクエストをURLパターン、ヘッダー、クエリパラメータ、クッキー、JSONまたはXMLボディコンテンツと照合し、正確なスタブ選択を行います。
動的レスポンステンプレート化
リクエストデータ、ランダムな値、日付、カスタムヘルパーにアクセスできるHandlebarsテンプレートを使用して、その場で応答を生成します。
「記録と再生」
実際のアップストリームに対してライブトラフィックをキャプチャし、記録されたインタラクションを後で再生することで、ネットワークに依存せずにシナリオを再現できます。
障害と遅延のシミュレーション
設定可能な遅延、接続切断、不正なペイロードを注入して、アプリケーションが信頼性の低いダウンストリームサービスをどのように処理するかをテストします。
ステートフルシナリオ
ステートマシンで多段階ワークフローをモデル化することで、以前のインタラクションに応じて同じエンドポイントが異なる応答を返すことが可能になります。
管理者 REST API
CI/CD自動化およびツール連携のために、管理APIを通じてスタブ、リクエストジャーナル、シナリオ、およびレコーディングをプログラムで管理します。
HostingerでWireMockを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。