WireMockは、エンジニアリングチームが実際のサービスをプログラム可能なモックに置き換えることを可能にするオープンソースのHTTP APIシミュレーターです。REST APIまたはJSONファイルを通じてスタブを定義し、URL、ヘッダー、クエリパラメーター、クッキー、またはボディコンテンツによって受信リクエストを照合し、Handlebarsテンプレートで生成された動的なレスポンスを返します。実際のトラフィックを記録し、後で再生して本番環境のシナリオをオフラインで再現できます。

独自のVPSでWireMockをセルフホストすることで、各チームは契約テスト、デモデータ、サードパーティAPIの代役、および遅延注入や不正なペイロードなどのカオスシナリオのための共有モック環境を利用できます。永続ボリュームは、マッピング定義、レスポンスファイル、およびカスタム拡張機能を再デプロイ後もそのまま保持するため、テストフィクスチャはサーバーと共に移動します。