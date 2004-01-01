Ghostは、プロのパブリッシャーのニーズに合わせて構築された、完全にオープンソースのヘッドレスCMSです。一般的なコンテンツ管理システムとは異なり、エディターからネイティブのメールニュースレター、メンバーシップ管理に至るまで、すべての機能はライターやオンラインクリエイターのために特別に設計されています。

VPSでGhostをセルフホストするということは、購読者リストを所有し、コンテンツを管理し、メンバーごとの料金やプラットフォームのロックインを回避できることを意味します。MySQLデータベースが付属しているため、投稿、メンバー、設定は、サードパーティサービスに依存することなく確実に保持されます。