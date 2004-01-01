Ghostの1クリックインストール
プロのブロガー、ニュースレター、有料会員向けのパブリッシングプラットフォーム（オープンソース）
Ghost向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Ghostの活用例
Ghostは、プロのパブリッシャーのニーズに合わせて構築された、完全にオープンソースのヘッドレスCMSです。一般的なコンテンツ管理システムとは異なり、エディターからネイティブのメールニュースレター、メンバーシップ管理に至るまで、すべての機能はライターやオンラインクリエイターのために特別に設計されています。
VPSでGhostをセルフホストするということは、購読者リストを所有し、コンテンツを管理し、メンバーごとの料金やプラットフォームのロックインを回避できることを意味します。MySQLデータベースが付属しているため、投稿、メンバー、設定は、サードパーティサービスに依存することなく確実に保持されます。
Ghostの主な機能
内蔵のメンバーシップ機能
無料または有料の会員ティアを、ネイティブなStripe連携で作成できます — プラグインや追加サービスは一切不要です。
ネイティブニュースレター
Ghost内から、別のメールプラットフォームを接続することなく、購読者に直接メールニュースレターを送信できます。
「モダンエディター」
長文コンテンツの公開向けに設計された、リッチメディア埋め込み、ギャラリー、コードインジェクション機能を備えたブロックベースのエディターです。
「Headless CMS API」
コンテンツおよび管理APIを使用すると、Ghostをバックエンドとして維持しながら、あらゆるフロントエンドフレームワークにコンテンツを配信できます。
SEOとスケジューリング
組み込みのSEO最適化、自動サイトマップ、およびコンテンツのスケジュール設定により、出版物を常に機能させ、整理された状態に保ちます。
HostingerでGhostを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。