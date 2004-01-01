ワンクリックでMapStoreデプロイ
あらゆるデータソースから、インタラクティブな地図、ダッシュボード、3Dジオストーリーを構築するためのオープンソースWebGISフレームワークです。
MapStore向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
MapStoreの活用例
MapStoreは、GeoSolutionsが開発したオープンソースのWebGIS製品です。これにより、チームはブラウザでインタラクティブなマップ、ダッシュボード、没入型ジオストーリーを作成、保存、共有できます。OGC標準（WMS、WMTS、WFS、WPS、CSW、3D Tiles）のフルスタックに対応しており、GeoServer、MapServer、ArcGIS RESTサービス、およびあらゆる標準準拠の地理空間バックエンドとネイティブに統合されています。
OpenLayers、Leaflet、CesiumJSを基盤として構築されており、MapStoreは2Dおよび3Dビューア、豊富な属性テーブル、チャートウィジェット、およびコンテキストマネージャーを統合し、さまざまなユーザーグループに合わせてマップアプリケーションを調整できます。専用VPSでのセルフホスティングにより、独自のレイヤー、ベースマップ、分析を管理下に置き、ホスト型GISプラットフォームのユーザーごとの課金を回避できます。
MapStoreの主な機能
マップとダッシュボード
ライブのWMS、WFS、WPSレイヤーから更新されるチャート、カウンター、テキストウィジェットを備えたインタラクティブな2Dマップとデータダッシュボードを作成できます。
3D ジオストーリーズ
CesiumJSを活用した3Dシーン、フライツーアニメーション、埋め込みメディアを用いて、GISの専門家ではない方々へ空間データを伝達する、物語性のあるジオストーリーを作成します。
OGC標準
WMS、WMTS、WFS、WPS、CSW、および3D Tilesのネイティブサポートにより、MapStoreはGeoServer、MapServer、および準拠するあらゆる地理空間サービスに接続されます。
コンテキストマネージャー
コードベースをフォークすることなく、特定のユーザーグループにカスタマイズされたツールバー、プラグイン、レイヤーを公開するアプリケーションコンテキストを構成します。
カタログ統合
マップコンポーザー内で直接、CSW、WMS、WMTS、TMS、およびArcGIS RESTカタログからレイヤーを検索してインポートし、データ発見を加速します。
「属性テーブル」
マップのシンボル表示と選択範囲にリアルタイムで同期するスプレッドシート形式のテーブルを使用して、ベクターフィーチャ属性を照会、フィルタリング、編集できます。
HostingerでMapStoreを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。