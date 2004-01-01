MapStoreは、GeoSolutionsが開発したオープンソースのWebGIS製品です。これにより、チームはブラウザでインタラクティブなマップ、ダッシュボード、没入型ジオストーリーを作成、保存、共有できます。OGC標準（WMS、WMTS、WFS、WPS、CSW、3D Tiles）のフルスタックに対応しており、GeoServer、MapServer、ArcGIS RESTサービス、およびあらゆる標準準拠の地理空間バックエンドとネイティブに統合されています。

OpenLayers、Leaflet、CesiumJSを基盤として構築されており、MapStoreは2Dおよび3Dビューア、豊富な属性テーブル、チャートウィジェット、およびコンテキストマネージャーを統合し、さまざまなユーザーグループに合わせてマップアプリケーションを調整できます。専用VPSでのセルフホスティングにより、独自のレイヤー、ベースマップ、分析を管理下に置き、ホスト型GISプラットフォームのユーザーごとの課金を回避できます。