1クリックインストールによるRotkiのデプロイ
すべてのデータをローカルで処理し、お客様の金融情報を完全にプライベートに保つオープンソースの暗号資産ポートフォリオトラッカー。
Rotki向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Rotkiの活用例
Rotkiは、あなたの金融データがあなたのマシンから決して離れないという単一の原則に基づいて構築された、オープンソースのポートフォリオトラッカー、分析、税務報告ツールです。取引所やウォレット全体の保有資産をサーバー上で集約する集中型ポートフォリオアプリとは異なり、Rotkiはローカルで実行され、すべての処理を独自のVPS上で行います。これにより、アカウントなし、データ共有なし、侵害リスクなしを実現します。
読み取り専用APIキーを介して、Binance、Coinbase、Kraken、その他多数の取引所に接続し、イーサリアムとビットコインのウォレットを追跡し、AaveやUniswapのようなプロトコルにおけるDeFiポジションを監視します。セルフホスティングにより、機密性の高いAPIキーを第三者に公開することなく、あらゆるデバイスから永続的にアクセスできます。
Rotkiの主な機能
ローカルデータ処理
すべてのポートフォリオデータは、お客様ご自身のサーバーで処理されます。外部サービスに送信されることは一切ないため、金融データ漏洩のリスクを排除できます。
複数取引所追跡
Binance、Coinbase、Kraken、その他多くの取引所に、読み取り専用APIキーで接続することで、統合されたポートフォリオビューを実現します。
DeFiプロトコルサポート
Aave、Compound、Uniswap、MakerDAO、その他のDeFiプロトコルにおけるポジションを、利回りや報酬を含めて自動的に検出します。
税務レポート生成
会計士または税務ソフトウェアへのインポート用にフォーマットされた、取引、収入、課税対象イベントの詳細なレポートを生成します。
ブロックチェーン モニタリング
すべてのERC-20トークンを含むEthereumアドレス、Bitcoinアドレス、およびNFTの保有状況をリアルタイム評価で追跡します。
HostingerでRotkiを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。