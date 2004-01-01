Rotkiは、あなたの金融データがあなたのマシンから決して離れないという単一の原則に基づいて構築された、オープンソースのポートフォリオトラッカー、分析、税務報告ツールです。取引所やウォレット全体の保有資産をサーバー上で集約する集中型ポートフォリオアプリとは異なり、Rotkiはローカルで実行され、すべての処理を独自のVPS上で行います。これにより、アカウントなし、データ共有なし、侵害リスクなしを実現します。

読み取り専用APIキーを介して、Binance、Coinbase、Kraken、その他多数の取引所に接続し、イーサリアムとビットコインのウォレットを追跡し、AaveやUniswapのようなプロトコルにおけるDeFiポジションを監視します。セルフホスティングにより、機密性の高いAPIキーを第三者に公開することなく、あらゆるデバイスから永続的にアクセスできます。