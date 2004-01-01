WebTopの1クリックインストールによるデプロイ
永続的なセッション、ファイル管理、オーディオ/ビデオサポートに対応した完全なLinuxデスクトップ環境を、ブラウザでご利用いただけます。
WebTop向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
WebTopの活用例
WebTopは、KasmVNCストリーミングを介してどのブラウザからでもアクセス可能な、完全なLinuxデスクトップ環境を提供します。LinuxServer.ioによって構築されたWebTopは、永続的なホームディレクトリストレージ、統合されたファイル管理、オーディオおよびビデオパススルー、共有メモリ構成を介したスムーズなグラフィックパフォーマンスを備えたKDE、XFCE、その他のデスクトップ環境を提供します。
VPS上でWebTopをセルフホストすることで、VPNやRDPクライアントソフトウェアなしでアクセス可能な安全なリモートデスクトップを利用できます。これは、制限された環境からグラフィカルなLinuxアプリケーションを実行するのに最適であり、ブラウザを持つあらゆるデバイスからアクセス可能な一貫した開発または生産性ワークスペースを提供します。
WebTopの主な機能
ブラウザベースのデスクトップ
VPN、RDP、またはリモートデスクトップクライアントソフトウェアをインストールすることなく、どのブラウザからでも完全なLinuxデスクトップにアクセスできます。
複数のデスクトップ環境
ワークフローやリソースの好みに応じて、KDE、XFCE、MATE、その他のデスクトップ環境から選択してください。
永続ストレージ
ホームディレクトリとアプリケーションデータはセッション間で保持されるため、再接続後もファイルと設定はそのまま維持されます。
オーディオ＆ビデオサポート
マルチメディアパススルーは、コンテナ化されたデスクトップ環境内で音声とビデオの再生を可能にします。
安全なリモートアクセス
RDPまたはVNCポートをインターネットに直接公開することなく、Traefikを介してHTTPS経由でデスクトップにアクセスします。
HostingerでWebTopを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。