WebTopは、KasmVNCストリーミングを介してどのブラウザからでもアクセス可能な、完全なLinuxデスクトップ環境を提供します。LinuxServer.ioによって構築されたWebTopは、永続的なホームディレクトリストレージ、統合されたファイル管理、オーディオおよびビデオパススルー、共有メモリ構成を介したスムーズなグラフィックパフォーマンスを備えたKDE、XFCE、その他のデスクトップ環境を提供します。

VPS上でWebTopをセルフホストすることで、VPNやRDPクライアントソフトウェアなしでアクセス可能な安全なリモートデスクトップを利用できます。これは、制限された環境からグラフィカルなLinuxアプリケーションを実行するのに最適であり、ブラウザを持つあらゆるデバイスからアクセス可能な一貫した開発または生産性ワークスペースを提供します。