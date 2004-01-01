Erugoは、LaravelとVue.jsで構築されたセルフホスト型のファイル共有プラットフォームです。クラウドストレージサービスに依存することなく、ファイルを安全に送受信できます。

共有にはランダムなトークンではなく、人間が読みやすいURLが使用されます。各転送はパスワードで保護したり、ダウンロード制限を設けたり、特定の日付や時間しきい値を超えると自動的に期限切れになるように設定したりすることが可能です。

サブスクリプションベースのクラウドサービスとは異なり、Erugoはすべてのファイルを独自のVPSに保存するため、料金プランによるストレージ制限はありません。リバースシェア機能により、ゲストは使い捨ての招待リンクを介してファイルをサーバーに直接アップロードできます。また、カスタマイズ可能なブランディングにより、インターフェースを組織や個人のドメインに合わせることができます。