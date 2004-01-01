エルゴのワンクリックインストールデプロイ
人間が使いやすい共有リンク、パスワード保護、有効期限管理、カスタムブランディング機能を備えたセルフホスト型ファイル共有プラットフォームです。
Erugo向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Erugoの活用例
Erugoは、LaravelとVue.jsで構築されたセルフホスト型のファイル共有プラットフォームです。クラウドストレージサービスに依存することなく、ファイルを安全に送受信できます。
共有にはランダムなトークンではなく、人間が読みやすいURLが使用されます。各転送はパスワードで保護したり、ダウンロード制限を設けたり、特定の日付や時間しきい値を超えると自動的に期限切れになるように設定したりすることが可能です。
サブスクリプションベースのクラウドサービスとは異なり、Erugoはすべてのファイルを独自のVPSに保存するため、料金プランによるストレージ制限はありません。リバースシェア機能により、ゲストは使い捨ての招待リンクを介してファイルをサーバーに直接アップロードできます。また、カスタマイズ可能なブランディングにより、インターフェースを組織や個人のドメインに合わせることができます。
Erugoの主な機能
ユーザーフレンドリーな共有リンク
共有は、ランダムなトークンではなく、読みやすく、覚えやすいURLを使用するため、口頭または書面でリンクを伝えやすくなります。
パスワードと有効期限の管理
共有をパスワードで保護し、最大ダウンロード数を設定するか、自動有効期限を設定して、ファイルが無期限にアクセス可能な状態にならないようにします。
共有アップロードの取り消し
アップロード専用の招待リンクを生成すると、ゲストはアカウントや管理パネルへのアクセスなしに、ファイルをご自身のサーバーに直接アップロードできます。
「メール通知」
共有がダウンロードされた場合、またはゲストがリバース共有アップロードを完了した場合にアラートを受け取ることができ、手動での確認は不要です。
カスタムブランディングとテーマ
ロゴ、背景、カラーテーマをカスタマイズして、ファイル共有インターフェースを組織や個人のブランドに合わせることができます。
HostingerでErugoを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。