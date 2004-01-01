Fenrusは、ブラウザの新しいタブページを完全にカスタマイズ可能なホームページに置き換える、セルフホスト型のパーソナルダッシュボードです。リンクやアプリケーションをグループに整理し、Sonarr、Radarr、Jellyfinなどのサービスからライブデータを取得するスマートアプリウィジェットを使用し、キーボードショートカットで複数の検索エンジンを設定できます。すべての個人アプリと頻繁にアクセスするサイトを、単一のプライベートページから一目で確認できます。

Fenrusは完全に独自のVPSで動作するため、アプリのURL、使用パターン、設定されたサービスがサードパーティのダッシュボードサービスと共有されることはありません。データは軽量なLiteDBファイルに保存されるため、管理する外部データベースは不要です。セットアップは数秒で完了し、すべての設定は単一のボリュームに格納されます。