Fenrusの1クリックインストール。
スマートアプリウィジェットとカスタム検索エンジンを備え、アプリ、サイト、サービスに素早くアクセスできるパーソナルホームページとダッシュボードです。
Fenrus向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Fenrusの活用例
Fenrusは、ブラウザの新しいタブページを完全にカスタマイズ可能なホームページに置き換える、セルフホスト型のパーソナルダッシュボードです。リンクやアプリケーションをグループに整理し、Sonarr、Radarr、Jellyfinなどのサービスからライブデータを取得するスマートアプリウィジェットを使用し、キーボードショートカットで複数の検索エンジンを設定できます。すべての個人アプリと頻繁にアクセスするサイトを、単一のプライベートページから一目で確認できます。
Fenrusは完全に独自のVPSで動作するため、アプリのURL、使用パターン、設定されたサービスがサードパーティのダッシュボードサービスと共有されることはありません。データは軽量なLiteDBファイルに保存されるため、管理する外部データベースは不要です。セットアップは数秒で完了し、すべての設定は単一のボリュームに格納されます。
Fenrusの主な機能
「スマート アプリ ウィジェット」
Sonarr、Radarr、Jellyfinといったサービスを接続して、ライブステータス、カウント、アクティビティデータをダッシュボードのタイルに直接表示します。
カスタム検索エンジン
URLパターンとキーボードショートカットを使用して任意の検索エンジンを追加し、その後、Google、DuckDuckGo、または独自のSearxインスタンスを1回のキーストロークで切り替えます。
整理されたアプリグループ
リンクやアプリケーションを名前付きグループに整理することで、仕事用アプリ、メディアサービス、ホームオートメーション、個人サイトをきれいに分離して管理できます。
「複数ユーザーのサポート」
各ユーザーは独立したダッシュボード設定を持っています。そのため、家庭やチームの誰もが独自のレイアウトとアプリリストを維持できます。
自動ファビコン
Fenrusは、カスタムアイコンが設定されていないリンクのファビコンを自動的に取得し、手作業なしでダッシュボードを視覚的に整理された状態に保ちます。
外部データベース不要
すべての設定は単一のLiteDBファイルに保存されます。PostgreSQLやMySQLは不要で、バックアップと移行は簡単なファイルコピーで済みます。
HostingerでFenrusを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。