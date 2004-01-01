Picsurは、画像共有インフラストラクチャを完全に制御したい個人やチーム向けに設計された、軽量なセルフホスト型画像ホスティングプラットフォームです。コンテンツを圧縮したり、広告を表示したり、警告なしにファイルを削除したりするサードパーティサービスに依存することなく、画像をアップロードし、即座に共有可能なリンクを取得し、有効期限を設定できます。

信頼性の高いメタデータストレージとしてPostgreSQLをバックエンドに採用しているPicsurは、PNG、JPEG、GIF、WebP、AVIFをサポートしており、自動フォーマット変換と最適化が可能です。そのREST APIにより、VPS上の既存のツールやワークフローにプログラムによる画像アップロードを簡単に統合できます。