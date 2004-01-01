Picsurの1クリックインストールによるデプロイ
インスタント共有可能なリンク、形式変換、有効期限管理機能を備えたセルフホスト型画像ホスティングプラットフォームで、広告やトラッキングは一切ありません。
Picsur向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Picsurの活用例
Picsurは、画像共有インフラストラクチャを完全に制御したい個人やチーム向けに設計された、軽量なセルフホスト型画像ホスティングプラットフォームです。コンテンツを圧縮したり、広告を表示したり、警告なしにファイルを削除したりするサードパーティサービスに依存することなく、画像をアップロードし、即座に共有可能なリンクを取得し、有効期限を設定できます。
信頼性の高いメタデータストレージとしてPostgreSQLをバックエンドに採用しているPicsurは、PNG、JPEG、GIF、WebP、AVIFをサポートしており、自動フォーマット変換と最適化が可能です。そのREST APIにより、VPS上の既存のツールやワークフローにプログラムによる画像アップロードを簡単に統合できます。
Picsurの主な機能
即時共有リンク
画像をアップロードすると、チャット、ドキュメント、またはメールに貼り付ける準備ができた、クリーンな直接リンクをすぐに受け取れます。
フォーマット変換
効率的なウェブ配信のために、PNG、JPEG、GIF、WebP、AVIF形式間で画像を自動的に変換および最適化します。
有効期限の管理
共有画像に設定可能な有効期限を設定することで、安全な一時的な共有のために、選択した期間が経過するとリンクが自動的に機能しなくなります。
複数ユーザー管理
管理者コントロールとユーザーアカウントを使用すると、チームや組織全体でアクセス、ストレージクォータ、および権限を管理できます。
REST API
プログラムによるアップロードおよび管理APIは、PicsurをCI/CDパイプライン、スクリーンショットツール、およびその他の自動化ワークフローと統合します。
HostingerでPicsurを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。