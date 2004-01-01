Kodiの1クリックインストール
複数のKodiインスタンス間でメディアデータベースを一元化し、共有するためのヘッドレスKodiメディアライブラリサーバー。
Kodi向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Kodiの活用例
このヘッドレスKodiデプロイメントは、ディスプレイなしで永続的なメディアライブラリサーバーを実行し、ネットワーク上の複数のKodiクライアントが単一の中央集権型MariaDBバックエンドデータベースを共有できるようにします。各Kodiインスタンスが独自のライブラリを維持するのではなく、すべてのクライアントが共有データベースに接続し、統一された視聴履歴、評価、メタデータを取得します。内蔵のウェブインターフェースにより、任意のブラウザからメディアソースの管理、ライブラリスキャンのトリガー、アドオンのインストールが可能です。
VPSでセルフホストすることにより、他のマシンが実行されているかどうかにかかわらず、共有Kodiライブラリはネットワーク上のすべてのクライアントに常に利用可能になります。他のKodiインストールをデプロイメントのデータベースポートとウェブインターフェースポートに接続して、ライブラリの共有を開始してください。
Kodiの主な機能
一元化されたメディアライブラリ
すべてのKodiクライアントが接続する、共有のMariaDBをバックエンドとするメディアデータベースをホストすることで、重複するライブラリを排除し、視聴履歴を同期させます。
ブラウザベースの管理
物理的なディスプレイを必要とせずに、Kodiウェブインターフェースを介して、メディアソースの設定、新しいコンテンツのスキャン、およびアドオンの管理が可能です。
統合視聴履歴
接続されているすべてのKodiクライアントは、同じ視聴履歴、評価、メタデータを共有するため、どのデバイスからでもコンテンツを再開できます。
常時稼働のライブラリサーバー
VPSで稼働させることで、個人のコンピューターやメディアプレーヤーの電源がオフになっている場合でも、ライブラリサーバーを24時間利用可能な状態に保ちます。
アドオン管理
Kodiアドオンをウェブインターフェース経由でリモートからインストールおよび管理し、コンテナに直接アクセスすることなく機能を拡張します。
HostingerでKodiを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。