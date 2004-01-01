このヘッドレスKodiデプロイメントは、ディスプレイなしで永続的なメディアライブラリサーバーを実行し、ネットワーク上の複数のKodiクライアントが単一の中央集権型MariaDBバックエンドデータベースを共有できるようにします。各Kodiインスタンスが独自のライブラリを維持するのではなく、すべてのクライアントが共有データベースに接続し、統一された視聴履歴、評価、メタデータを取得します。内蔵のウェブインターフェースにより、任意のブラウザからメディアソースの管理、ライブラリスキャンのトリガー、アドオンのインストールが可能です。

VPSでセルフホストすることにより、他のマシンが実行されているかどうかにかかわらず、共有Kodiライブラリはネットワーク上のすべてのクライアントに常に利用可能になります。他のKodiインストールをデプロイメントのデータベースポートとウェブインターフェースポートに接続して、ライブラリの共有を開始してください。