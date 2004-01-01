ワンクリックインストールでマストドンデプロイ
独立して所有されるサーバーのグローバルネットワークに接続する、セルフホスト型で連合型のマイクロブログプラットフォームです。
Mastodon向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Mastodonの活用例
Mastodonは、主要なオープンソースの分散型ソーシャルネットワークです。ActivityPubフェディバースにおける最大のプロジェクトであり、世界中で数千の独立して運営されるインスタンスと数千万人のユーザーを擁しています。使い慣れたマイクロブログプラットフォームのように見え、感じられますが、各サーバーは異なる人物によって所有、管理、運営されており、どのサーバーのユーザーでも、他のどのサーバーのユーザーともフォローし、会話することができます。
VPS上で独自のMastodonインスタンスを運用することで、フェディバース内に永続的なホームを持つことができます。それは完全にあなたが管理するものです。あなたはルールを設定し、誰がサインアップできるかを選択し、誰とフェデレートするかを決定し、データを所有します。広告やアルゴリズムによるタイムラインはなく、明日には規約を変更する可能性のあるサードパーティプラットフォームもありません。
Mastodonの主な機能
ActivityPub連携
W3C ActivityPub標準に対応しているため、あなたのインスタンスは、他のすべてのMastodonサーバー、Pleroma、Misskey、そしてより広範なFediverseと相互運用できます。
時系列タイムライン
投稿は送信された順に表示されます。アルゴリズムによるランキング、おすすめの広告、エンゲージメントを競うフィードの並べ替えは一切ありません。
サーバーレベルの管理
オーナーが定義したコミュニティルール、コンテンツ警告、インスタンスレベルのブロックにより、希望するトーンでコミュニティを育成できます。
「リッチ投稿コンポーザー」
投稿あたり最大500文字（設定可能）、投票、メディア添付、コンテンツ警告、代替テキスト、および投稿ごとの表示設定のカスタマイズが可能です。
「オープンAPIとクライアント」
成熟したRESTおよびストリーミングAPIは、iOSおよびAndroid向けの公式Mastodonアプリを含む、幅広いモバイルおよびデスクトップクライアントのエコシステムを支えています。
HostingerでMastodonを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。