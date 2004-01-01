Mastodonは、主要なオープンソースの分散型ソーシャルネットワークです。ActivityPubフェディバースにおける最大のプロジェクトであり、世界中で数千の独立して運営されるインスタンスと数千万人のユーザーを擁しています。使い慣れたマイクロブログプラットフォームのように見え、感じられますが、各サーバーは異なる人物によって所有、管理、運営されており、どのサーバーのユーザーでも、他のどのサーバーのユーザーともフォローし、会話することができます。

VPS上で独自のMastodonインスタンスを運用することで、フェディバース内に永続的なホームを持つことができます。それは完全にあなたが管理するものです。あなたはルールを設定し、誰がサインアップできるかを選択し、誰とフェデレートするかを決定し、データを所有します。広告やアルゴリズムによるタイムラインはなく、明日には規約を変更する可能性のあるサードパーティプラットフォームもありません。