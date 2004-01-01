Pterodactylの1クリックデプロイ
Dockerの分離に対応し、リアルタイムコンソールを備え、数百種類のゲームに対応したゲームサーバー管理パネル（オープンソース）です。
Pterodactyl向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Pterodactylの活用例
Pterodactylは、世界中のホスティングプロバイダーやゲーミングコミュニティから信頼されている、主要なオープンソースのゲームサーバー管理パネルです。各ゲームサーバーは独自のDockerコンテナ内で実行されるため、リソースの競合を防ぎ、侵害されたサーバーが同じマシン上の他のサーバーに影響を与えるのを防ぎます。最新のReactベースのインターフェースは、サーバー所有者にリアルタイムのコンソールアクセス、ファイル管理、バックアップスケジュール設定、リソース監視機能を提供します。
Pterodactylをセルフホストすることで、マネージドホスティングプラットフォームが課すサーバーごとの料金が不要になり、管理者はブランディング、認証統合、およびサポートされていないゲーム用のカスタムeggを完全に制御できます。このデプロイには、MariaDBとRedisを備えたPanelが含まれています。ゲームサーバーが実行されるノードには、Wingsを別途インストールする必要があります。
Pterodactylの主な機能
Docker分離
各ゲームサーバーは独自のコンテナ内で動作し、リソースの競合を防ぎ、サーバーが侵害された場合でもホストシステムを安全に保ちます。
「リアルタイムコンソール」
WebSocket対応のウェブコンソールにより、プレイヤーと管理者はブラウザから直接、サーバーの出力とコマンドにリアルタイムでアクセスできます。
自動バックアップ
組み込みのバックアップスケジュールは、サーバーのスナップショットをS3互換ストレージに保存し、手動での介入なしにゲームワールドデータを保護します。
マルチノードスケーリング
複数の物理マシンに分散されたゲームサーバーを、単一の「パネル」から管理し、需要の増加に応じてWingsノードを追加することで容量を拡張します。
コミュニティ卵
数百ものコミュニティ提供のエッグが、Minecraft、Rust、ARK、Counter-Strikeなど、様々なゲームに対応しており、数秒で対応ゲームをデプロイできます。
HostingerでPterodactylを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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