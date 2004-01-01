Pterodactylは、世界中のホスティングプロバイダーやゲーミングコミュニティから信頼されている、主要なオープンソースのゲームサーバー管理パネルです。各ゲームサーバーは独自のDockerコンテナ内で実行されるため、リソースの競合を防ぎ、侵害されたサーバーが同じマシン上の他のサーバーに影響を与えるのを防ぎます。最新のReactベースのインターフェースは、サーバー所有者にリアルタイムのコンソールアクセス、ファイル管理、バックアップスケジュール設定、リソース監視機能を提供します。

Pterodactylをセルフホストすることで、マネージドホスティングプラットフォームが課すサーバーごとの料金が不要になり、管理者はブランディング、認証統合、およびサポートされていないゲーム用のカスタムeggを完全に制御できます。このデプロイには、MariaDBとRedisを備えたPanelが含まれています。ゲームサーバーが実行されるノードには、Wingsを別途インストールする必要があります。