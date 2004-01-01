StarRocksは、超並列処理（MPP）アーキテクチャと完全ベクトル化された実行エンジンにより、ミリ秒単位のクエリ応答を実現する次世代の分析データウェアハウスです。リアルタイム分析、多次元分析、高並行性ワークロード向けに設計されており、ギガバイトからペタバイト規模のデータセットをクエリ速度を犠牲にすることなく処理します。インテリジェントなマテリアライズドビューは、データ取り込み時に自動更新され、クエリ時に透過的に選択されます。また、完全にカスタマイズされたコストベースのオプティマイザーにより、複雑な結合や集計においても効率的な実行計画が保証されます。

MySQLプロトコルとワイヤ互換性があり、StarRocksは追加のドライバーなしでApache Superset、Grafana、TableauなどのBIツールにネイティブ接続できます。Apache Hive、Iceberg、Delta Lake、Hudiなどの外部データレイクへの直接クエリをサポートし、Kafka、Flink、Sparkと統合してストリーミング取り込みも可能です。これらすべてを、完全に制御可能な単一のセルフホスト型インスタンスから実行できます。