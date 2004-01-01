StarRocksの1クリックインストールによるデプロイ
ペタバイト規模のデータに対するサブ秒クエリ向けに設計された、高性能な分析データベースです。
StarRocks向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
StarRocksの活用例
StarRocksは、超並列処理（MPP）アーキテクチャと完全ベクトル化された実行エンジンにより、ミリ秒単位のクエリ応答を実現する次世代の分析データウェアハウスです。リアルタイム分析、多次元分析、高並行性ワークロード向けに設計されており、ギガバイトからペタバイト規模のデータセットをクエリ速度を犠牲にすることなく処理します。インテリジェントなマテリアライズドビューは、データ取り込み時に自動更新され、クエリ時に透過的に選択されます。また、完全にカスタマイズされたコストベースのオプティマイザーにより、複雑な結合や集計においても効率的な実行計画が保証されます。
MySQLプロトコルとワイヤ互換性があり、StarRocksは追加のドライバーなしでApache Superset、Grafana、TableauなどのBIツールにネイティブ接続できます。Apache Hive、Iceberg、Delta Lake、Hudiなどの外部データレイクへの直接クエリをサポートし、Kafka、Flink、Sparkと統合してストリーミング取り込みも可能です。これらすべてを、完全に制御可能な単一のセルフホスト型インスタンスから実行できます。
StarRocksの主な機能
秒未満のクエリ
ベクトル化実行エンジンとインテリジェントなコストベースオプティマイザーは、事前集計やデータキュービングなしで、大規模なデータセットに対するサブ秒の分析を実現します。
リアルタイム取り込み
プライマリキーモデルは、高スループットのアップサートとポイントルックアップをサポートし、大規模な同時データ取り込みとクエリ実行を可能にします。
「データレイク クエリ」
外部カタログを使用して、Apache Hive、Iceberg、Delta Lake、Hudiのテーブルを直接クエリできます — データ移行やETLパイプラインは必要ありません。
MySQL 互換
追加のドライバーなしで、標準のMySQLプロトコルを使用して、任意のMySQLクライアント、BIツール、またはデータパイプラインをStarRocksに直接接続します。
マテリアライズドビュー
インテリジェントなマテリアライズドビューは、データ変更時に自動的に更新され、クエリ時に透過的に再利用されることで、ダッシュボードとレポートを高速化します。
HostingerでStarRocksを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。