Tautulliの1クリックインストール
Plex Media Server向けの監視および分析コンパニオンで、詳細な統計とカスタム通知を提供します。
Tautulli向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Tautulliの活用例
Tautulliは、Plex Media Server専用に構築されたPythonベースの監視および追跡ツールです。再生イベント（誰が、何を、いつ、どの品質で、どのデバイスから視聴したか）をすべて記録し、そのデータを豊富なグラフとフィルタリング可能な履歴テーブルで表示します。
Plexのクラウドサービスに依存することなく、Plexサーバーと並行して、または個別にVPS上でTautulliをセルフホストすることで、永続的な統計情報と、Discord、Slack、Telegram、Eメールを介した通知配信が可能になります。ネットワーク経由で任意のPlexサーバーに接続できます。
Tautulliの主な機能
「再生履歴」
すべてのストリームは、ユーザー、デバイス、品質、期間とともにログに記録されるため、メディアサーバーのアクティビティの完全な記録が得られます。
「カスタム通知」
新しいコンテンツ、ストリームの開始、トランスコード、またはユーザーログインに関するアラートを、Discord、Slack、Telegram、メールなどを通じて送信します。
「統計ダッシュボード」
視覚的なグラフは、同時ストリーム、帯域幅の使用状況、人気のメディア、および任意の期間におけるユーザーごとのアクティビティを表示します。
「ニュースレターサポート」
Plexユーザー向けに、最近追加された映画やエピソードをハイライトするメールニュースレターを自動的に生成して送信します。
HostingerでTautulliを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
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