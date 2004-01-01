Tautulliは、Plex Media Server専用に構築されたPythonベースの監視および追跡ツールです。再生イベント（誰が、何を、いつ、どの品質で、どのデバイスから視聴したか）をすべて記録し、そのデータを豊富なグラフとフィルタリング可能な履歴テーブルで表示します。

Plexのクラウドサービスに依存することなく、Plexサーバーと並行して、または個別にVPS上でTautulliをセルフホストすることで、永続的な統計情報と、Discord、Slack、Telegram、Eメールを介した通知配信が可能になります。ネットワーク経由で任意のPlexサーバーに接続できます。