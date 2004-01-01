ワンクリックインストールによるユーザーツアーのデプロイ
サードパーティベンダーを介さずに、アプリ内プロダクトツアー、チェックリスト、アンケートを構築できるセルフホスト型ユーザーオンボーディングプラットフォームです。
Usertour向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Usertourの活用例
Usertourは、プロダクトチームがWebアプリケーション内で直接、アプリ内ツアー、チェックリスト、アンケート、ランチャーを構築できるオープンソースのユーザーオンボーディングおよびプロダクトエンゲージメントプラットフォームです。新しいフローごとにエンジニアリングのボトルネックが発生することはありません。Appcues、Userpilot、Userflowに代わるセルフホスト型ソリューションであり、ユーザーオンボーディングデータを完全に制御し、MAUごとの料金体系を排除します。
Usertourを独自のVPSでセルフホストすることで、ユーザー行動データとオンボーディング分析は自社のインフラストラクチャ内に留まります。これにより、ユーザーのサードパーティによる追跡を回避し、データレジデンシー要件を満たし、ユーザーベースが拡大しても料金の壁にぶつかることはありません。マルチ環境サポートにより、ステージング環境でフローを安全にテストしてから本番環境にデプロイできます。
Usertourの主な機能
アプリ内プロダクトツアー
すべてのフローにコードを記述することなく、新規ユーザーを最初の価値ある瞬間に導くインタラクティブなステップバイステップのウォークスルーを構築します。
オンボーディング チェックリスト
主要な機能を提示し、オンボーディングジャーニーを通じて各ユーザーの進捗を追跡するタスクベースのチェックリストを作成します。
高度なユーザーターゲティング
ユーザーをカスタム属性やイベントでセグメント化し、ぴったりのタイミングで適切なユーザーに適切なフローを表示します。
フロー分析
各フローの閲覧数、完了数、離脱率を追跡することで、ユーザーがどこで離脱しているかを正確に特定できます。
複数環境のサポート
実際のユーザーに提供する前にフローを十分にテストできるよう、本番環境とステージング環境を分離して管理します。
「アプリ内アンケート」
特定のユーザーアクション、完了イベント、または時間ベースのルールによってトリガーされるアンケートを使用して、文脈に応じたフィードバックを収集します。
HostingerでUsertourを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。