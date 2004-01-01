Usertourは、プロダクトチームがWebアプリケーション内で直接、アプリ内ツアー、チェックリスト、アンケート、ランチャーを構築できるオープンソースのユーザーオンボーディングおよびプロダクトエンゲージメントプラットフォームです。新しいフローごとにエンジニアリングのボトルネックが発生することはありません。Appcues、Userpilot、Userflowに代わるセルフホスト型ソリューションであり、ユーザーオンボーディングデータを完全に制御し、MAUごとの料金体系を排除します。

Usertourを独自のVPSでセルフホストすることで、ユーザー行動データとオンボーディング分析は自社のインフラストラクチャ内に留まります。これにより、ユーザーのサードパーティによる追跡を回避し、データレジデンシー要件を満たし、ユーザーベースが拡大しても料金の壁にぶつかることはありません。マルチ環境サポートにより、ステージング環境でフローを安全にテストしてから本番環境にデプロイできます。