Snapdropの1クリックデプロイ
AirDropにインスパイアされたブラウザベースのローカルファイル共有。アカウントやアプリは不要で、あらゆるプラットフォームで動作します。
Snapdrop向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Snapdropの活用例
Snapdropは、デバイス間のファイル転送の煩わしさを解消する、非常にシンプルなWebベースのファイル共有ツールです。AppleのAirDropに着想を得ていますが、あらゆるプラットフォームやブラウザで動作し、同じネットワーク上のデバイスを自動的に検出して瞬時にピアツーピア転送を可能にします。アカウント登録、アプリのインストール、設定は一切不要です。
VPSでSnapdropをセルフホストすることで、プライベートで常に利用可能なファイル共有環境を完全に自身のインフラストラクチャ内に構築できます。公開されているSnapdrop.netサービスとは異なり、セルフホストされたインスタンスは、すべての検出データと転送データを自身のネットワーク内に保持するため、機密情報を扱う組織や、厳格なデータ処理要件のある環境で運用する組織にとって非常に重要です。
Snapdropの主な機能
設定不要
同じネットワーク上のデバイスは、自動的に互いを検出します。ブラウザを開き、デバイスを確認し、すぐに共有を開始できます。
クロスプラットフォームサポート
Windows、macOS、Linux、iOS、Androidで動作し、最新のブラウザから利用できます。どのデバイスにもアプリのインストールは不要です。
「ピアツーピア送金」
WebRTCによる直接転送は、お客様のサーバーを経由することなくデバイス間でファイルを移動させ続け、速度とプライバシーを最大化します。
ファイルサイズの制限なし
クラウドベースの共有サービスによって課されるアップロード制限や圧縮なしで、どんなサイズのファイルでも転送できます。
アカウント不要
完全に匿名で共有できます。登録は不要で、個人情報は一切収集されず、転送されたファイルが永続的に保存されることもありません。
HostingerでSnapdropを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。