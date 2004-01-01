Snapdropは、デバイス間のファイル転送の煩わしさを解消する、非常にシンプルなWebベースのファイル共有ツールです。AppleのAirDropに着想を得ていますが、あらゆるプラットフォームやブラウザで動作し、同じネットワーク上のデバイスを自動的に検出して瞬時にピアツーピア転送を可能にします。アカウント登録、アプリのインストール、設定は一切不要です。

VPSでSnapdropをセルフホストすることで、プライベートで常に利用可能なファイル共有環境を完全に自身のインフラストラクチャ内に構築できます。公開されているSnapdrop.netサービスとは異なり、セルフホストされたインスタンスは、すべての検出データと転送データを自身のネットワーク内に保持するため、機密情報を扱う組織や、厳格なデータ処理要件のある環境で運用する組織にとって非常に重要です。