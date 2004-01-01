Chartbrewは、複数のソースからのデータを単一のライブダッシュボードに結合する必要があるチーム向けに構築されたオープンソースの分析およびレポートプラットフォームです。REST API、PostgreSQL、MySQL、MongoDB、Firestore、Google Analytics、および多くのSaaSツールに直接接続し、サードパーティのETLサービスなしでスケジュールに基づいて更新されるチャートをレンダリングします。

独自のVPSでChartbrewをセルフホストすることで、APIキー、クエリ結果、および顧客データを環境内に保持し、共有ダッシュボードのシートごとの料金をなくし、レポートがどのようにスケジュールされ、埋め込まれ、クライアントや利害関係者と共有されるかについて完全に制御できます。