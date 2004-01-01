Chartbrewのワンクリックインストール。
AIアシスタントを備え、API、SQL、NoSQLデータをライブダッシュボードに変換するオープンソースのレポートプラットフォームです。
Chartbrew向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Chartbrewの活用例
Chartbrewは、複数のソースからのデータを単一のライブダッシュボードに結合する必要があるチーム向けに構築されたオープンソースの分析およびレポートプラットフォームです。REST API、PostgreSQL、MySQL、MongoDB、Firestore、Google Analytics、および多くのSaaSツールに直接接続し、サードパーティのETLサービスなしでスケジュールに基づいて更新されるチャートをレンダリングします。
独自のVPSでChartbrewをセルフホストすることで、APIキー、クエリ結果、および顧客データを環境内に保持し、共有ダッシュボードのシートごとの料金をなくし、レポートがどのようにスケジュールされ、埋め込まれ、クライアントや利害関係者と共有されるかについて完全に制御できます。
Chartbrewの主な機能
複数ソースコネクタ
REST API、PostgreSQL、MySQL、MongoDB、Firestore、および一般的なSaaSツールからデータを取得し、1つのダッシュボードビューに集約します。
AIチャートアシスタント
作成したいチャートを平易な英語で説明するだけで、組み込みAIがクエリと視覚化を生成します。
スケジュール設定済みのレポート
cronスケジュールでデータセットを更新し、スナップショットをメールまたはSlackで送信することで、関係者はログインせずに最新の数値を把握できます。
埋め込み可能なダッシュボード
読み取り専用の公開リンクを共有したり、iframe経由でクライアントポータル、イントラネット、外部アプリにチャートを直接埋め込んだりできます。
チームコラボレーション
ロールベースの権限を持つチームメイトを招待し、ダッシュボードの構築、レビュー、コメントを共同で行うことができます。
HostingerでChartbrewを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。