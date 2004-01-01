Invidiousの1クリックインストールによるデプロイ
YouTubeのプライバシーを尊重する代替フロントエンド — 広告、トラッキング、またはGoogleアカウントなしで動画を視聴できます。
Invidious向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Invidiousの活用例
Invidiousは、YouTubeのオープンソースでプライバシーを尊重する代替フロントエンドであり、視聴者がYouTubeのトラッキング、広告、またはアカウント要件にさらされることなく、動画を視聴し、チャンネルを閲覧し、登録をフォローできるようにします。ウェブUIは、サーバーサイドプロキシを介して動画データを取得するため、YouTubeは視聴者のIPアドレス、ブラウザのフィンガープリント、またはセッションクッキーを認識することはありません。YouTubeのログには、InvidiousインスタンスのIPのみが表示されます。
VPSでInvidiousをセルフホストすることで、個人的な広告なしのYouTube視聴体験が得られ、友人や家族と共有することもできます。登録、プレイリスト、視聴履歴は、Googleアカウントではなく、サーバー上のプライベートなPostgreSQLデータベースに保存されます。また、RSSフィードを使用すると、youtube.comを開くことなくチャンネルをフォローできます。
Invidiousの主な機能
追跡や広告なし
動画はあなたのサーバーを介してプロキシされますので、YouTubeが視聴者のIPアドレス、ブラウザのフィンガープリント、または行動データを閲覧することはありません。また、プレロール広告やミッドロール広告もありません。
Googleアカウント不要です。
Googleアカウントにログインしたり、YouTubeの規約に同意したりすることなく、動画を視聴し、チャンネルを登録し、プレイリストを作成し、視聴履歴を追跡できます。
サブスクリプション＆フィード
あなたのInvidiousインスタンスのローカルアカウントを通じてYouTubeチャンネルを購読し、任意のフィードリーダーでチャンネルをフォローするためのオプションのRSSフィードも利用できます。
品質とコーデックの選択
YouTubeの自動品質設定に任せるのではなく、ビデオ品質、コーデック（VP9、AV1、H.264）、および音声言語を手動で選択します。
ダークモードとテーマ
クリーンなダークモードを含む複数の組み込みテーマに加え、YouTubeのレコメンデーションエンジンやサイドバーの煩雑さがない、洗練されたミニマルなUIが利用可能です。
ツール用JSON API
包括的なREST APIは、動画データ、チャンネル情報、検索結果を公開し、外部ツールがHTMLスクレイピングなしで統合できるようにします。
HostingerでInvidiousを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。