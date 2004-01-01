Invidiousは、YouTubeのオープンソースでプライバシーを尊重する代替フロントエンドであり、視聴者がYouTubeのトラッキング、広告、またはアカウント要件にさらされることなく、動画を視聴し、チャンネルを閲覧し、登録をフォローできるようにします。ウェブUIは、サーバーサイドプロキシを介して動画データを取得するため、YouTubeは視聴者のIPアドレス、ブラウザのフィンガープリント、またはセッションクッキーを認識することはありません。YouTubeのログには、InvidiousインスタンスのIPのみが表示されます。

VPSでInvidiousをセルフホストすることで、個人的な広告なしのYouTube視聴体験が得られ、友人や家族と共有することもできます。登録、プレイリスト、視聴履歴は、Googleアカウントではなく、サーバー上のプライベートなPostgreSQLデータベースに保存されます。また、RSSフィードを使用すると、youtube.comを開くことなくチャンネルをフォローできます。