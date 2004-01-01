Gogsの1クリックインストール
Goで書かれた、手間いらずのセルフホスト型Gitサービス — 軽量、高速、あらゆるサーバーで簡単に実行できます。
Gogs向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Gogsの活用例
Gogs（Go Git Service）は、シンプルさと最小限のリソース使用を目的として構築されたセルフホスト型Gitサービスです。Goで書かれており、クリーンなWebインターフェースを通じてリポジトリ管理、課題追跡、Wikiサポート、チーム組織機能を提供し、小規模なVPSインスタンスでも効率的に動作します。
Gogsをセルフホストすることで、ソースコードは所有するインフラストラクチャ上に保持され、ユーザーごとの料金や外部ホスティングプラットフォームへの依存はありません。このデプロイでは、信頼性の高いデータストレージのためにGogsとPostgreSQLを組み合わせ、標準的なGitのプッシュおよびプルワークフローのためにSSHポートフォワーディングが含まれています。
Gogsの主な機能
Gitリポジトリホスティング
シンプルなウェブインターフェースで、ブランチの閲覧、コミット履歴、マージリクエストのワークフローを備えた完全なリポジトリ管理が可能です。
課題追跡
組み込みの課題トラッカーは、ラベル、マイルストーン、担当者割り当て機能を備え、コードと並行してプロジェクト作業を整理します。
SSHとHTTPS Gitアクセス
開発者は、ワークフローを変更することなく、標準のGitクライアントを使い、SSHまたはHTTPS経由でプッシュおよびプルを行います。
最小限のリソース使用量
Gogsは低スペックのハードウェアで動作するため、小規模なサーバーやホームラボにとって実用的なGitホスティングの選択肢となります。
Webhook連携
ウェブフック対応により、プッシュイベント時にCI/CDシステムや外部サービスがトリガーされ、自動化されたビルドおよびデプロイメントパイプラインが実現します。
HostingerでGogsを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
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