Gogs（Go Git Service）は、シンプルさと最小限のリソース使用を目的として構築されたセルフホスト型Gitサービスです。Goで書かれており、クリーンなWebインターフェースを通じてリポジトリ管理、課題追跡、Wikiサポート、チーム組織機能を提供し、小規模なVPSインスタンスでも効率的に動作します。

Gogsをセルフホストすることで、ソースコードは所有するインフラストラクチャ上に保持され、ユーザーごとの料金や外部ホスティングプラットフォームへの依存はありません。このデプロイでは、信頼性の高いデータストレージのためにGogsとPostgreSQLを組み合わせ、標準的なGitのプッシュおよびプルワークフローのためにSSHポートフォワーディングが含まれています。