WriteFreelyは、書くという行為を中心に設計された、クリーンでミニマリストなパブリッシングプラットフォームです。投稿はプレーンなMarkdownで作成され、エディターは邪魔をせず、公開された読書体験ではコメント、広告、トラッカーが取り除かれ、純粋に言葉だけが残ります。組み込みのActivityPubサポートにより、FediverseのフォロワーはMastodonやその他のフェデレーションサービスから直接あなたのブログを購読できます。

VPSでWriteFreelyをセルフホストすることで、あなたの文章は自身のドメインの下に保たれ、アルゴリズムによるフィードやプラットフォームのシャットダウンから解放されます。軽量なGoバイナリは最小限のリソースを使用し、すべてを単一のSQLiteデータベースに永続化し、エクスポート、テーマ設定、およびフェデレーション設定を完全に制御できます。