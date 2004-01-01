WriteFreelyのワンクリックインストール
Markdown、集中を妨げない執筆、ActivityPub連携を中心に構築された、ミニマリストなオープンソースのブログプラットフォームです。
WriteFreely向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
WriteFreelyの活用例
WriteFreelyは、書くという行為を中心に設計された、クリーンでミニマリストなパブリッシングプラットフォームです。投稿はプレーンなMarkdownで作成され、エディターは邪魔をせず、公開された読書体験ではコメント、広告、トラッカーが取り除かれ、純粋に言葉だけが残ります。組み込みのActivityPubサポートにより、FediverseのフォロワーはMastodonやその他のフェデレーションサービスから直接あなたのブログを購読できます。
VPSでWriteFreelyをセルフホストすることで、あなたの文章は自身のドメインの下に保たれ、アルゴリズムによるフィードやプラットフォームのシャットダウンから解放されます。軽量なGoバイナリは最小限のリソースを使用し、すべてを単一のSQLiteデータベースに永続化し、エクスポート、テーマ設定、およびフェデレーション設定を完全に制御できます。
WriteFreelyの主な機能
Markdownファーストエディター
気が散らないエディターでプレーンなMarkdownを書き、ドラフトを自動保存し、言葉に集中できるように邪魔にならないようにします。
ActivityPubフェデレーション
Mastodonやその他のFediverseサービス上のフォロワーは、あなたのブログを直接購読でき、アルゴリズムによるフィードに邪魔されることなく読者に届きます。
クリーンな読書体験
公開投稿は、読みやすく、広告なしのレイアウトで、追跡機能なしで表示されます。読者は、あなたが書いたとおりにあなたの文章を見ることができます。
カスタムテーマとCSS
組み込みテーマから選択するか、カスタムCSSを適用して、テンプレートに手を加えたりバイナリを再構築したりすることなく、ブログをブランド化できます。
下書きとスケジュール設定
プライベートな下書きを無期限に保存し、準備ができたら投稿を予約または公開します。サードパーティのCMSプラグインは不要です。
軽量で持ち運び可能
SQLiteをバックエンドとする単一のGoバイナリにより、ブログ全体が小さなボリュームに収まり、ファイル1つをコピーするだけでホスト間を移行できます。
HostingerでWriteFreelyを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。