Shynetは、プライバシーを重視するウェブサイト所有者向けに設計された、セルフホスト型のウェブ分析プラットフォームです。商用分析ツールとは異なり、Shynetはクッキー、フィンガープリント、個人データ収集なしで訪問者の行動を追跡します。これにより、クッキーバナーや同意ダイアログなしでGDPRおよび同様のプライバシー規制に完全に準拠します。

独自のVPSにShynetをデプロイすることで、訪問者データがインフラストラクチャから離れることはありません。セッション、リファラー、ロード時間、地理データといったクリーンで意味のある指標を取得しながら、ユーザーのプライバシーを尊重し、分析の完全な所有権を維持できます。