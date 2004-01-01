Shynetのワンクリックインストール
クッキーを使用せず、プライバシーを尊重し、データの完全な所有権を提供するウェブ解析プラットフォームです。
Shynet向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Shynetの活用例
Shynetは、プライバシーを重視するウェブサイト所有者向けに設計された、セルフホスト型のウェブ分析プラットフォームです。商用分析ツールとは異なり、Shynetはクッキー、フィンガープリント、個人データ収集なしで訪問者の行動を追跡します。これにより、クッキーバナーや同意ダイアログなしでGDPRおよび同様のプライバシー規制に完全に準拠します。
独自のVPSにShynetをデプロイすることで、訪問者データがインフラストラクチャから離れることはありません。セッション、リファラー、ロード時間、地理データといったクリーンで意味のある指標を取得しながら、ユーザーのプライバシーを尊重し、分析の完全な所有権を維持できます。
Shynetの主な機能
クッキーなしのトラッキング
クッキーやフィンガープリントを使用せずにアナリティクスを収集し、同意バナーの必要性を排除することで、GDPRおよびCCPAに準拠した状態を維持します。
セルフホスト型データ所有権
すべての訪問者データはVPS上に保持されます。第三者との共有、データブローカー、プラットフォームのロックインは一切ありません。
軽量埋め込みスクリプト
1つのJavaScriptスニペット、またはJavaScriptを使用しない1x1ピクセルトラッカーは、あらゆるウェブサイトや静的サイトジェネレーターと統合できます。
マルチサイト管理
複数のウェブサイトのアナリティクスを、チーム向けのサイトごとのアクセス制御機能を備えた単一のダッシュボードから管理できます。
リアルタイムセッションデータ
アクティブなセッション、リファラーソース、ページ読み込み時間、地域別の内訳をリアルタイムで表示します。
HostingerでShynetを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。