Snac2は、ポータブルC言語で書かれたミニマルなActivityPubインスタンスです。データベースへの依存はなく、すべてのデータはディスク上のプレーンファイルとして保存されます。個人や小規模なインスタンス向けに設計されており、Mastodon、Pleroma、Pixelfed、そしてより広範なFediverseと連携し、小さなVPSインスタンスやシングルボードコンピューターでも快適に動作します。

Snac2をセルフホストすることで、閉鎖されたり、連携を解除されたり、ポリシーを変更する可能性のあるサードパーティのインスタンスに依存することなく、Fediverse上で個人のアイデンティティを持つことができます。シングルバイナリのアーキテクチャ、データベースの欠如、そしてMastodon互換のAPIにより、Snac2は分散型ソーシャルメディアに参加するための最も軽量で保守しやすい方法の一つとなっています。