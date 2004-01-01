ワンクリックインストールでSnac2のデプロイ
わずかなリソース使用量でFediverseに参加するための、ポータブルC言語で記述されたミニマリストなシングルユーザー向けActivityPubサーバーです。
Snac2向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Snac2の活用例
Snac2は、ポータブルC言語で書かれたミニマルなActivityPubインスタンスです。データベースへの依存はなく、すべてのデータはディスク上のプレーンファイルとして保存されます。個人や小規模なインスタンス向けに設計されており、Mastodon、Pleroma、Pixelfed、そしてより広範なFediverseと連携し、小さなVPSインスタンスやシングルボードコンピューターでも快適に動作します。
Snac2をセルフホストすることで、閉鎖されたり、連携を解除されたり、ポリシーを変更する可能性のあるサードパーティのインスタンスに依存することなく、Fediverse上で個人のアイデンティティを持つことができます。シングルバイナリのアーキテクチャ、データベースの欠如、そしてMastodon互換のAPIにより、Snac2は分散型ソーシャルメディアに参加するための最も軽量で保守しやすい方法の一つとなっています。
Snac2の主な機能
データベース不要
すべての投稿、フォロワー、設定はディスク上のプレーンファイルとして存在するため、MySQLやPostgreSQLを個別にインストール、調整、バックアップする必要はありません。
Mastodon API 互換性
既存のMastodonモバイルおよびデスクトップクライアントを使用すれば、新しいツールを学ぶことなく、投稿、タイムラインの閲覧、通知の管理を行えます。
ActivityPub連携
Fediverse上のMastodon、Pleroma、Pixelfed、Akkoma、その他ActivityPub互換のサーバーでユーザーをフォローし、交流しましょう。
リソース消費量の少なさ
ポータブルCで記述され、単一の静的フレンドリーなバイナリとして、Snac2は数メガバイトのRAMで動作し、CPU使用率はほぼゼロでアイドル状態になります。
マルチユーザーサポート
コマンドラインから同じインスタンスで複数のアカウントをホストできます。これは、1つのVPSを共有する家族や小規模コミュニティに役立ちます。
プライバシー重視の設計
トラッキングなし、アナリティクスなし、サードパーティスクリプトなし — タイムラインはVPS上に保持され、フォロワーリストがディスクから離れることはありません。
HostingerでSnac2を実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。