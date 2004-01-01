GLPIの1クリックインストールによるデプロイ
インフラストラクチャの追跡とサポートチケットの管理に対応したIT資産管理およびヘルプデスクプラットフォーム（オープンソース）
GLPI向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
GLPIの活用例
GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) は、資産管理、ヘルプデスクチケット管理、ソフトウェアライセンス追跡、変更管理を単一のウェブアプリケーションに統合した、総合的なオープンソースのITサービス管理プラットフォームです。70以上の言語と150以上の拡張機能を持つプラグインエコシステムをサポートしており、あらゆる規模のIT運用に適応します。
VPSでGLPIをセルフホストすることで、ユーザーごとのライセンス費用が不要になり、機密性の高いITインフラストラクチャデータを組織の管理下に置くことができます。このデプロイメントには、信頼性の高いストレージとしてMariaDBが含まれています。デプロイ後、デプロイプロセス中に表示されるデータベース認証情報を使用して、ブラウザでセットアップウィザードを完了してください。
GLPIの主な機能
IT資産棚卸し
自動検出機能により、サーバー、ワークステーション、モバイルデバイス、ネットワーク機器、ソフトウェアライセンスを一元化されたインベントリで管理します。
ヘルプデスク チケット管理
カスタマイズ可能なワークフロー、SLAトラッキング、およびメール通知により、ユーザーリクエスト、インシデント、変更リクエストを管理します。
ソフトウェアライセンス管理
ライセンスの使用状況を監視し、コンプライアンスを追跡し、組織全体のソフトウェアコストを最適化します。
ナレッジベース
ソリューションを文書化し、セルフサービスリソースを作成することで、ユーザーはチケットを発行せずに一般的な問題を解決できるようになります。
「プラグインマーケットプレイス」
GLPIを、統合、レポート作成、専門的なITSMワークフローを網羅する150以上のコミュニティプラグインで拡張できます。
HostingerでGLPIを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。