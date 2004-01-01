GLPI (Gestionnaire Libre de Parc Informatique) は、資産管理、ヘルプデスクチケット管理、ソフトウェアライセンス追跡、変更管理を単一のウェブアプリケーションに統合した、総合的なオープンソースのITサービス管理プラットフォームです。70以上の言語と150以上の拡張機能を持つプラグインエコシステムをサポートしており、あらゆる規模のIT運用に適応します。

VPSでGLPIをセルフホストすることで、ユーザーごとのライセンス費用が不要になり、機密性の高いITインフラストラクチャデータを組織の管理下に置くことができます。このデプロイメントには、信頼性の高いストレージとしてMariaDBが含まれています。デプロイ後、デプロイプロセス中に表示されるデータベース認証情報を使用して、ブラウザでセットアップウィザードを完了してください。