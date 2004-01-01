DOMjudgeは、ICPC形式のプログラミングコンテストを実行するための成熟したオープンソースの自動ジャッジシステムです。地域大会や世界決勝のICPCイベント、大学のプログラミングコース、オンラインコンテストを支え、参加者が解答を提出するためのウェブインターフェースを提供し、ジャッジや管理者が問題、言語、チーム、ライブスコアボードを管理できるようにします。

独自のVPSでDOMjudgeをセルフホストすることで、すべての提出物、テストケース、ジャッジ結果を管理下のインフラストラクチャに保持でき、参加者ごとの料金やホスト型サービスによるアップロード制限はありません。サーバーは、コンテスト、問題、チームを設定するために単独で完全に機能し、コンパイル言語のジャッジは、後でアタッチできる個別のサンドボックス化されたjudgehostワーカーによって実行されます。