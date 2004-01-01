DOMjudgeの1クリックインストール
提出、スコアボード、チーム管理機能を備えた、ICPC形式の競技会で利用されるオープンソースの自動プログラミングコンテストジャッジです。
DOMjudge向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
DOMjudgeの活用例
DOMjudgeは、ICPC形式のプログラミングコンテストを実行するための成熟したオープンソースの自動ジャッジシステムです。地域大会や世界決勝のICPCイベント、大学のプログラミングコース、オンラインコンテストを支え、参加者が解答を提出するためのウェブインターフェースを提供し、ジャッジや管理者が問題、言語、チーム、ライブスコアボードを管理できるようにします。
独自のVPSでDOMjudgeをセルフホストすることで、すべての提出物、テストケース、ジャッジ結果を管理下のインフラストラクチャに保持でき、参加者ごとの料金やホスト型サービスによるアップロード制限はありません。サーバーは、コンテスト、問題、チームを設定するために単独で完全に機能し、コンパイル言語のジャッジは、後でアタッチできる個別のサンドボックス化されたjudgehostワーカーによって実行されます。
DOMjudgeの主な機能
ICPC形式の採点
ペナルティ時間、スコアボードの凍結、および「不正解」、「時間制限超過」、「実行時エラー」といった判定カテゴリを含む、ICPC国際大学対抗プログラミングコンテストで用いられるルールを実装しています。
「LIVEスコアボード」
公開スコアボードと審査員スコアボードは、応募作品が届くとリアルタイムで更新され、コンテスト終盤には、劇的な結末のために設定可能なフリーズ機能が利用できます。
チームとコンテストの管理
複数の並行イベントにわたるコンテスト、チーム、ユーザー、所属、問題、言語、質疑応答を管理するための管理者向けウェブUIです。
サンドボックス化されたジャッジホスト
独立してデプロイ可能なジャッジホストワーカーは、厳格なCPU、メモリ、ディスクの制限を設けた隔離されたcgroupベースのサンドボックス内で、提出物をコンパイルして実行します。
REST API および CLP
ドキュメント化されたREST APIと、Contest API仕様との統合により、外部スコアボード、リゾルバーツール、およびICPCツールエコシステムに接続できます。
多言語サポート
C、C++、Java、Python、Kotlin、Rust、Go、その他多数の言語に対応した採点機能を搭載しており、各言語ごとの完全なコンパイルおよび実行設定が可能です。
HostingerでDOMjudgeを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。