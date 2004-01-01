DreamFactoryはオープンソースのAPI生成プラットフォームです。コードを一行も書くことなく、MySQL、PostgreSQL、MongoDB、SQL Serverなど、あらゆるデータベースに対応した、ドキュメントが完備され、ロール保護されたRESTおよびGraphQL APIを即座に作成します。データベースを接続するだけで、DreamFactoryは認証、レート制限、フィールドレベルのアクセス制御が組み込まれた完全なCRUD APIを生成します。

VPSでDreamFactoryをセルフホストすることで、データとAPIレイヤーの完全な所有権が得られ、呼び出しごとの課金やベンダーロックインはありません。このデプロイメントには、システムデータベース用のMySQLと、高性能キャッシュ用のRedisが含まれており、すぐに利用できる本番環境対応のAPIプラットフォームを提供します。