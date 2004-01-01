DreamFactoryの1クリックインストール
コーディングなしで数分で安全なデータベースAPIを自動生成するオープンソースのRESTおよびGraphQL APIプラットフォームです。
DreamFactory向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
DreamFactoryの活用例
DreamFactoryはオープンソースのAPI生成プラットフォームです。コードを一行も書くことなく、MySQL、PostgreSQL、MongoDB、SQL Serverなど、あらゆるデータベースに対応した、ドキュメントが完備され、ロール保護されたRESTおよびGraphQL APIを即座に作成します。データベースを接続するだけで、DreamFactoryは認証、レート制限、フィールドレベルのアクセス制御が組み込まれた完全なCRUD APIを生成します。
VPSでDreamFactoryをセルフホストすることで、データとAPIレイヤーの完全な所有権が得られ、呼び出しごとの課金やベンダーロックインはありません。このデプロイメントには、システムデータベース用のMySQLと、高性能キャッシュ用のRedisが含まれており、すぐに利用できる本番環境対応のAPIプラットフォームを提供します。
DreamFactoryの主な機能
自動生成API
任意のSQLまたはNoSQLデータベースに接続すると、完全なCRUDサポートを備えた完全なRESTおよびGraphQL APIを即座に取得できます。手動でのエンドポイントコーディングは不要です。
ロールベースアクセス制御
ユーザーまたはロールごとにきめ細かな権限を定義し、個々のテーブルやフィールドに至るまでアクセスを制限することで、データを安全に保ちます。
マルチデータベースサポート
単一のプラットフォームから、MySQL、PostgreSQL、MongoDB、Redis、SQL Server、Oracle、その他多数のデータソースのAPIを生成できます。
APIキー管理
アプリケーションまたはコンシューマーごとにAPIキーを発行および取り消し、不正利用の防止と使用の制御のためにオプションのレート制限を適用できます。
公開中APIドキュメント
生成されるすべてのAPIには、開発者がすぐにエンドポイントを探索し、テストできるように、対話型のSwaggerドキュメントが付属しています。
HostingerでDreamFactoryを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
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組み込み型Dockerマネージャー
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。