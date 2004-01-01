Multi-Scrobblerは、音楽を聴くあらゆる場所と、それを追跡するあらゆるサービスを繋ぎます。PlexやJellyfinには完全に搭載されておらず、YouTube Music、Deezer、Subsonicクライアントでは断片的にしか提供されていない各音楽アプリの内蔵スクロブリングに頼る代わりに、Multi-Scrobblerは、すべての再生を1つのパイプラインに集約します。25以上のソースに対応し、Last.fm、ListenBrainz、Libre.fm、Maloja、Koito、その他のターゲットに同時に再生履歴を転送します。

VPSでセルフホストすることで、スクロブラーを他のメディアサービスと並行して24時間365日稼働させることができます。SpotifyやLast.fmがアクセスできる公開OAuthコールバックURLを使用します。ウェブダッシュボードでは、リアルタイムの再生履歴、ソースごとの統計、詳細なログが表示され、サードパーティのSaaSにあなたの再生履歴を公開することはありません。