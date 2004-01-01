ワンクリックインストールでのMulti-Scrobblerデプロイ
Plex、Jellyfin、Spotifyなどからの音楽再生を、Last.fm、ListenBrainz、またはMalojaへ追跡するセルフホスト型スクロブリングハブです。
Multi-Scrobbler向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Multi-Scrobblerの活用例
Multi-Scrobblerは、音楽を聴くあらゆる場所と、それを追跡するあらゆるサービスを繋ぎます。PlexやJellyfinには完全に搭載されておらず、YouTube Music、Deezer、Subsonicクライアントでは断片的にしか提供されていない各音楽アプリの内蔵スクロブリングに頼る代わりに、Multi-Scrobblerは、すべての再生を1つのパイプラインに集約します。25以上のソースに対応し、Last.fm、ListenBrainz、Libre.fm、Maloja、Koito、その他のターゲットに同時に再生履歴を転送します。
VPSでセルフホストすることで、スクロブラーを他のメディアサービスと並行して24時間365日稼働させることができます。SpotifyやLast.fmがアクセスできる公開OAuthコールバックURLを使用します。ウェブダッシュボードでは、リアルタイムの再生履歴、ソースごとの統計、詳細なログが表示され、サードパーティのSaaSにあなたの再生履歴を公開することはありません。
Multi-Scrobblerの主な機能
あらゆるソースの網羅
Spotify、Plex、Jellyfin、YouTube Music、Deezer、Subsonicクライアント、その他25以上の音楽プレーヤーからの再生を単一のパイプラインで追跡します。
複数のスクロブルターゲット
各再生をLast.fm、ListenBrainz、Libre.fm、Maloja、Koito、およびその他のターゲットに、手動で重複させることなく同時に転送します。
「ライブステータスダッシュボード」
「Web UI」は、現在再生中のトラック、最近のスクロブル、およびソースごとの統計を表示します。これにより、すべての接続を一目で確認できます。
スマート重複排除
同じトラックを再生している複数のソースから報告された重複する再生を検出し、各再生をスクロブルターゲットに一度だけ送信します。
「Webhook通知」
「Now Playing」の更新とエラーをDiscord、Gotify、Ntfy、またはAppriseにプッシュし、ダッシュボードを確認することなく破損した連携を把握できるようにします。
HostingerでMulti-Scrobblerを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
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お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
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セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
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この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。