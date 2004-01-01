Easy!Appointmentsのワンクリックインストール
顧客によるセルフ予約、複数プロバイダー対応カレンダー、および自動メール通知機能を備えた無料のオープンソース予約システムです。
Easy!Appointments向けVPSプランの料金表
どのプランでも充実の機能を完備
Easy!Appointmentsの活用例
Easy!Appointmentsは、サービスベースのビジネスが予約ごとの手数料を支払ったり、プラットフォームへのロックインを受け入れたりすることなく、オンラインで予約を受け付けられるようにする、包括的なオープンソースのスケジューリングプラットフォームです。顧客はリアルタイムの空き状況を確認し、自分で予約枠を確保できるため、電話による中断やスタッフによる手動のカレンダー管理が削減されます。
このシステムは、独立したカレンダーを持つ複数のサービスプロバイダー、カスタマイズ可能な予約フォーム、およびノーショー率を削減する自動メールリマインダーをサポートしています。Googleカレンダーとの同期により、スタッフがすでに使用しているツールとスケジュールを同期させることができます。医療や美容からコンサルティング、教育に至るまで、さまざまな業界が、そのクリーンなインターフェースと柔軟な構成を評価し、Easy!Appointmentsを利用しています。このデプロイメントでは、信頼性の高いスケジューリングデータの永続化のために、アプリケーションとMySQLデータベースを組み合わせています。
Easy!Appointmentsの主な機能
お客様セルフ予約
顧客は、スタッフとのやり取りなしに、リアルタイムの空き状況を確認し、オンラインで予約できます。
複数プロバイダーカレンダー
各サービスプロバイダーの個別のカレンダーと空き状況ウィンドウを管理し、チーム間での重複予約を防ぎます。
自動通知
確認メールとリマインダーメールを自動的に送信し、手動でのフォローアップなしに無断キャンセル率を削減します。
「Googleカレンダー同期」
Googleカレンダーと予約を同期することで、プロバイダーは他のスケジュールと並行して予約を確認できます。
カスタマイズ可能な予約フォーム
各サービスタイプが必要とする情報を取得できるよう、顧客が予約時に記入するフィールドを調整します。
HostingerでEasy!Appointmentsを実行するメリットとは？
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
ワンクリックで公開
事前設定済みのセットアップのおかげで、導入後すぐにアプリケーションを起動できます。手動インストールや複雑な設定手順は不要です。
信頼できるセキュリティ対策
内蔵ファイアウォール、DDoS攻撃対策、継続的な監視機能で、アプリケーションを守ります。
組み込み型Dockerマネージャー
複数のDockerコンテナを1か所から実行・管理できるだけでなく、プロジェクトのデプロイ、更新、監視も簡単に行えます。
お客様の声
HostingerのVPSホスティングには大変満足しています！稼働率は常にトップレベルで、サイトはスムーズに稼働しています。困った時はいつでもテクニカルサポートチームが、スピーディーで親切に役立つ情報を提供してくれます。
Hostingerは全体的にとてもスムーズです。AIチャットボットに加え、AIで解決できない場合は人間がチャットですぐフォローしてくれます。VPSも快調で、アップダウンがなく安定しています。開発チームと関係者の皆さんに感謝しています！これからもよろしくお願いします🚀
やっと満足のいくVPSホスティング会社を見つけました！料金は手頃で、ポータルは無駄な時間を取られず使いやすく、バックアップもシームレスです。サポートも充実していて信頼性も高く、全体的にとても安定しています。
セルフホストしているn8nインスタンスにアクセスできなくなり、Hostingerのサポートに連絡しましたが、その対応には感心しました。KodeeとサポートチームのMohammadさんが、とても丁寧かつ的確にサポートしてくれました。
Hostinger VPSでのN8NアップグレードをCarlaさんにサポートしていただきました。とてもプロフェッショナルで知識も豊富で、大変助かりました。
Hostinger VPSは本当に素晴らしいです。常に高速で、動作は安定しています。ダウンすることも、クラッシュすることもありません。
この会社にはとても満足しています。サービスの質は期待以上で、価格も他社の高額なVPSに比べて手頃ながら、プラン内容は充実しています。