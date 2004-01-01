Easy!Appointmentsは、サービスベースのビジネスが予約ごとの手数料を支払ったり、プラットフォームへのロックインを受け入れたりすることなく、オンラインで予約を受け付けられるようにする、包括的なオープンソースのスケジューリングプラットフォームです。顧客はリアルタイムの空き状況を確認し、自分で予約枠を確保できるため、電話による中断やスタッフによる手動のカレンダー管理が削減されます。

このシステムは、独立したカレンダーを持つ複数のサービスプロバイダー、カスタマイズ可能な予約フォーム、およびノーショー率を削減する自動メールリマインダーをサポートしています。Googleカレンダーとの同期により、スタッフがすでに使用しているツールとスケジュールを同期させることができます。医療や美容からコンサルティング、教育に至るまで、さまざまな業界が、そのクリーンなインターフェースと柔軟な構成を評価し、Easy!Appointmentsを利用しています。このデプロイメントでは、信頼性の高いスケジューリングデータの永続化のために、アプリケーションとMySQLデータベースを組み合わせています。